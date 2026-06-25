Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаєві пояснюється зростанням витрат.

У Миколаєві ухвалено рішення щодо підвищення тарифів на комунальні послуги, яке стосується вивезення побутових відходів, передає видання Politeka.

Виконавчий комітет міської ради підтримав відповідний проєкт під час чергового засідання. Йдеться про оновлення розрахунків у сфері поводження з побутовим сміттям.

Причиною перегляду називають суттєве зростання витрат упродовж року. Зокрема, майже вдвічі подорожчали пальне й мастильні матеріали, також збільшилися витрати на страхування транспорту, оплату праці та обслуговування техніки.

Фінансове навантаження вже впливає на кінцеву вартість для населення. У середньому щомісячний платіж може зрости на 30–50 гривень з однієї особи.

За словами посадовиці, перегляд розрахунків є складовою ширшого процесу, і саме підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаєві пояснюється зростанням витрат.

Оновлені ставки для КП «Миколаївкомунтранс» передбачають: захоронення — 308,42 грн за тонну або 47,50 грн за кубометр. Збирання та транспортування змішаного сміття — 382,69 грн/м³, великогабаритного — 612,32 грн/м³, будівельного — 612,32 грн/м³.

Для КП «Обрій-ДКП» встановлено інші показники: змішані потоки — 378,28 грн/м³, великі об’єкти — 1153,83 грн/м³, будівельні рештки — 1170,64 грн/м³.

У міськраді зазначають, що коригування необхідне для стабільної роботи служб, дотримання графіків та ліквідації стихійних скупчень сміття. Рішення підтримане одноголосно.

Містяни вже найближчими місяцями відчують зміни у платіжках після впровадження нових розрахунків.

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