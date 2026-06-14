В то же время, повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области отражает общую ситуацию в сфере ЖКХ.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области в Вознесенске произошел после пересмотра стоимости вывоза и захоронения бытовых отходов, сообщает Politeka.

Местный совет уже дал сарт новым расчетам. Коммунальное предприятие, отвечающее за санитарную очистку, объясняет изменения стремительным увеличением затрат. Среди основных причин — более дорогое топливо, более высокая минимальная зарплата, налоги, электроэнергия и техническое обслуживание спецтранспорта.

По предварительным оценкам, корректировка составла примерно 55%. Бывшая финансовая модель, как отмечают специалисты, больше не компенсировала фактические затраты предприятия, из-за чего система работала с убытками.

Для населения установлены новые начисления в пределах от 88,25 до 111,50 грн. ежемесячно с одного человека. Бюджетным учреждениям был установлен тариф 410,54 грн за кубометр, а другим потребителям — 522,57 грн. Захоронение мусора стоит отдельно 80,70 грн.

В то же время, повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области отражает общую ситуацию в сфере ЖКХ, где предприятия по всей стране пересматривают расчеты из-за роста себестоимости услуг.

Окончательное решение о новых тарифах будет принято после завершения общественного обсуждения и рассмотрения всех поданных предложений.

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