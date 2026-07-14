Подорожание проезда в Черновцах касается, прежде всего, автобусных маршрутов для учащейся категории.

Подорожание проезда в Черновцах с 1 июля коснулось учеников, пользующихся городскими автобусами во время летних каникул , передает издание Politeka.

Новые правила будут действовать до 1 сентября 2026 года. Именно в этот период для школьников установили отдельный порядок оплаты общественного транспорта.

Стоимость одной поездки в автобусе для учащихся составляет 20 гривен. В то же время в КП «Черновицкое троллейбусное управление» сообщили, что школьники могут бесплатно пользоваться троллейбусами при валидации транспортной карты.

Для студентов предусмотрели отдельные условия. В троллейбусах они будут платить полную цену билета — 16 гривен, в то время как в автобусах проезд будет стоить 20 гривен.

В коммунальном предприятии объясняют, что подорожание проезда в Черновцах касается, прежде всего, автобусных маршрутов для учащейся категории. Бесплатный проезд в троллейбусах для школьников во время летних каникул остается в силе.

Обновленный порядок распространяется на все городские маршруты, где действуют ученические льготы. Пассажирам советуют заранее ознакомиться с условиями пользования транспортом во избежание недоразумений во время поездок.

Кроме того, подорожание в Черновицкой области также коснулось коммунальных услуг.

Для населения кубометр водоснабжения обойдется в 64,57 грн. Для бюджетных учреждений тариф установлен на уровне 67,64 грн, а для других категорий потребителей – 79,94 грн.

Специалисты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Черновицкой области связано с необходимостью приведения стоимости реальных затрат предприятий, обеспечивающих работу инженерной инфраструктуры.

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