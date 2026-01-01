Работа для пенсионеров в Черниговской области позволяет людям постарше оставаться активными, получать стабильный доход и чувствовать себя полезными, сообщает Politeka.

На платформе work.ua опубликованы актуальные вакансии, охватывающие производство, фермерские предприятия и сервисные услуги.

Среди предложений водитель погрузчика или штабелеукладчика в большом распределительном центре критической инфраструктуры. Зарплата колеблется от 36033 до 42438 грн. От кандидатов ожидают опыт работы от одного года и умения управлять штабелером на высоте 10–12 м. Компания гарантирует своевременную оплату, питание, корпоративный транспорт, а при необходимости проживание, оплачиваемые отпуска и больничные.

Еще одна вакансия – работа на ферме крупного рогатого скота в обществе Им. Шевченко. Заработная плата составляет от 20000 до 30000 грн. Место работы расположено в селе Большой Злиев. Работники получают официальное оформление, проживание, питание и вахтенный график. Основные обязанности включают уход за животными, кормление и контроль состояния скота. Опыт приветствуется, но не обязателен.

Еще одно предложение для людей пенсионного возраста – слесарь-электрик с зарплатой от 17 000 до 22 000 грн. Вакансия предусматривает гибкий график, дружеский коллектив и возможность обучения на рабочем месте. Образование и предыдущий опыт не обязательны, что позволяет освоить профессию под наблюдением коллег.

Таким образом, работа для пенсионеров в Черниговской области предлагает различные варианты занятости, позволяющие поддерживать финансовую стабильность и оставаться активными в общественной жизни.

