Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернівецькій області пов’язане з необхідністю приведення вартості до реальних витрат підприємств.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернівецькій області набуло чинності з 1 травня, передає видання Politeka.

У Кельменцях оновили вартість централізованого водопостачання та водовідведення.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Кельменецької селищної ради 22 квітня. Нові розцінки затверджено на основі економічно обґрунтованих розрахунків, поданих комунальним підприємством.

Для населення кубометр водопостачання коштуватиме 64,57 грн. Для бюджетних установ тариф встановлено на рівні 67,64 грн, а для інших категорій споживачів — 79,94 грн.

Вартість водовідведення також зросте. Жителі сплачуватимуть 48,89 грн за кубометр, бюджетні організації — 51,21 грн, інші споживачі — 60,52 грн.

Фахівці зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернівецькій області пов’язане з необхідністю приведення вартості до реальних витрат підприємств, які забезпечують роботу інженерної інфраструктури.

На формування нових тарифів вплинули зростання цін на енергоносії, витрати на обслуговування мереж та загальне подорожчання ресурсів, необхідних для стабільного надання комунальних послуг.

Крім того, в Чернівцях підняли ціни на проїзд.

За підрахунками КП Чернівецьке тролейбусне управління, за нинішньої вартості пального на рівні близько 92 гривень за літр економічно обґрунтована ціна поїздки становить 20 гривень.

Саме тому перегляд тарифу в Чернівцях обґрунтовують потребою підтримати стабільну роботу громадського транспорту, а також забезпечити покриття поточних витрат перевізника.

