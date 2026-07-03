Подорожание проезда в Черновцах влияет, прежде всего, на автобусный сегмент для одной из категорий.

Подорожание проезда в Черновцах с 1 июля фиксируется в части городских автобусных перевозок для учащихся на период летнего сезона, который продлится до начала осени, передает издание Politeka.

В Черновцах установили новые условия оплаты для школьников и студентов в общественном транспорте во время каникул. Стоимость поездки в автобусах для учащихся составит 20 гривен в период с 1 июля по 1 сентября.

КП «Черновицкое троллейбусное управление» сообщило, что во время летних каникул учащиеся могут безвозмездно пользоваться троллейбусами при валидации учащейся транспортной карты. Такой режим будет действовать в течение всего летнего периода.

Для студентов предусмотрены отдельные правила оплаты. В троллейбусах они будут платить полную стоимость билета — 16 гривен, в то время как в автобусах тариф будет составлять 20 гривен.

Представители коммунального предприятия отмечают, что система оплаты для молодежи остается дифференцированной в зависимости от вида транспорта и наличия электронных карт.

В этом контексте подорожание проезда в Черновцах влияет прежде всего на автобусный сегмент для учащейся категории, в то время как троллейбусные перевозки для школьников сохраняют бесплатный режим.

Обновленные условия будут действовать до 1 сентября 2026 и будут касаться всех городских автобусных маршрутов, где пользуются учащимися льготами.

Кроме того, подорожание в Черновицкой области также коснулось коммунальных услуг.

Для населения кубометр водоснабжения обойдется в 64,57 грн. Для бюджетных учреждений тариф установлен на уровне 67,64 грн, а для других категорий потребителей – 79,94 грн.

Источник: acc.cv

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