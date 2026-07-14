Подорожчання проїзду в Чернівцях стосується насамперед автобусних маршрутів для учнівської категорії.

Подорожчання проїзду в Чернівцях із 1 липня торкнулося учнів, які користуються міськими автобусами під час літніх канікул, передає видання Politeka.

Нові правила діятимуть до 1 вересня 2026 року. Саме на цей період для школярів встановили окремий порядок оплати громадського транспорту.

Вартість однієї поїздки в автобусі для учнів становить 20 гривень. Водночас у КП «Чернівецьке тролейбусне управління» повідомили, що школярі можуть безкоштовно користуватися тролейбусами за умови валідації транспортної картки.

Для студентів також передбачили окремі умови. У тролейбусах вони сплачуватимуть повну ціну квитка — 16 гривень, тоді як в автобусах проїзд коштуватиме 20 гривень.

У комунальному підприємстві пояснюють, що подорожчання проїзду в Чернівцях стосується насамперед автобусних маршрутів для учнівської категорії. Безкоштовний проїзд у тролейбусах для школярів на час літніх канікул залишається чинним.

Оновлений порядок поширюється на всі міські автобусні маршрути, де діють учнівські пільги. Пасажирам радять заздалегідь ознайомитися з умовами користування транспортом, щоб уникнути непорозумінь під час поїздок.

Крім того, подорожчання в Чернівецькій області також торкнулося комунальних послуг.

Для населення кубометр водопостачання коштуватиме 64,57 грн. Для бюджетних установ тариф встановлено на рівні 67,64 грн, а для інших категорій споживачів — 79,94 грн.

Фахівці зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернівецькій області пов’язане з необхідністю приведення вартості до реальних витрат підприємств, які забезпечують роботу інженерної інфраструктури.

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