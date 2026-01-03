Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области - привести расчеты в соответствие с фактическими затратами.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области вступило в силу с 1 января 2026 года, сообщает Politeka.

Местный совет обнародовал детали новых ставок для КП «Менокоммунуслуга». В частности, плата за вывоз бытовых отходов для частного сектора составит 37,50 грн. на одного жителя ежемесячно, а для многоквартирных домов — 36,55 грн.

В исполкоме объясняют, что повышение тарифов экономически обосновано и необходимо для стабильной работы предприятия. Благодаря этому удастся обеспечить регулярный вывоз мусора и поддержание надлежащего уровня обслуживания граждан.

На последнем заседании также согласовали выплаты в рамках государственной программы «єВідновлення». Так, один из пострадавших жителей Мены получит 30 580 грн на ремонт квартиры, поврежденной в результате военных действий.

Специалисты советуют местным гражданам следить за официальными сообщениями и своевременно оплачивать счета во избежание проблем и обеспечить бесперебойное функционирование коммунальных служб.

Кроме того, в Черниговской области пенсионеры могут устроиться на работу. Следует отметить, что местные работодатели предлагают официальное трудоустройство, обучение на рабочем месте, бонусы и гибкий график, что позволяет совмещать работу с личными делами. каждый заинтересованный может выбрать вакансию в соответствии с собственными способностями и графиком, начав работать уже в ближайшее время.

