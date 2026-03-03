Ограничения движения транспорта в Черновцах в начале марта относятся сразу к двум центральным улицам города, где планируются технические работы, сообщает Politeka.
Как проинформировали в официальном Телеграмм-канале Черновицкого городского совета, ограничение движения транспорта в Черновцах будет введено в связи с прокладкой газовой сети среднего давления на ул. Каневской между ул. Сторожинецкой и ул. А. Криворучко.
Именно поэтому, с 9 по 27 марта часть проезжей части будет занята для работ. В связи с этим водителям советуют быть внимательными и соблюдать дорожные знаки.
Местные власти подчеркивают, что эти меры временные и направлены на обеспечение безопасности и эффективности проведения ремонтных работ.
Кроме того, ограничения движения транспорта в Черновцах затронули ул. Е. Ярошинской, где с 28 февраля по 1 марта продолжались работы по ликвидации загрязнения сети бытовой канализации.
Проезд на этом участке оставался открытым, но водителям и пешеходам приходилось быть особенно внимательными из-за повышенной концентрации техники и рабочих на дороге.
Черновцы, ежедневно пользующиеся этими улицами, отмечают, что ситуация заставляет планировать маршруты заранее, поскольку пробки на подъездах к перекресткам возникают в часы пик.
Местный совет советует водителям и общественному транспорту учитывать временные ограничения во избежание ненужных задержек и обеспечить безопасное курсирование на дорогах.
Кроме того, такие работы имеют целью предотвратить аварийные ситуации в будущем и повысить качество городской инфраструктуры.
