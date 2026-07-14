Доплата для пенсионеров в Кировоградской области может быть установлена ​​часть пожилых украинцев.

Некоторые категории украинских пенсионеров могут получать доплаты в Кировоградской области, сообщает издание Politeka.net.

Одной из них является надбавка за особые заслуги перед Украиной, которая назначается гражданам, отвечающим требованиям действующего законодательства.

Как сообщили в ПФУ, право на такую ​​доплату имеют многодетные матери, воспитавшие не менее пяти детей до достижения ими шестилетнего возраста. При определении права на выплату учитываются не только родные, но официально усыновленные дети.

Доплата пенсионерам в Кировоградской области может быть установлена ​​независимо от вида пенсионного обеспечения. Ее назначают к пенсии по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет.

Размер выплаты определяется в процентах от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2595 гривен, поэтому ее сумма зависит от количества детей, которых воспитала пенсионерка.

Так, за воспитание пятерых детей предусмотрена надбавка в размере 35% прожиточного минимума – 908 грн. За шестерых детей выплачивают 934 грн, за семерых — 960 грн, за восемь — 986 грн, за девять — 1 012 гривен, а матерям, воспитавшим десять и более детей, устанавливается доплата в размере 1 038 гривен, что соответствует 40% прожиточного минимума.

Законодательством также предусмотрен порядок выплаты этой надбавки членам семьи после смерти ее получателя. Если оформляется пенсия в связи с потерей кормильца, к расчету могут учесть часть указанной поддержки. Если право на такую ​​пенсию имеет один нетрудоспособный член семьи, будет выплачиваться 70% суммы надбавки. Если же таких двое или больше, размер выплаты составит 90%.

Кроме того, украинское законодательство предусматривает ежемесячные возрастные доплаты в Кировоградской области. После достижения 70 лет пенсионерам автоматически назначают 300 гривен, после 75 лет – 456 гривен, а после 80 лет – 570 гривен.

Возрастные надбавки начисляются без подачи заявления со дня достижения соответствующего возраста. За первый месяц их выплачивают пропорционально количеству дней, прошедших после дня рождения пенсионера.

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