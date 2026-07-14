Некоторые категории украинских пенсионеров могут получать доплаты в Кировоградской области, сообщает издание Politeka.net.
Одной из них является надбавка за особые заслуги перед Украиной, которая назначается гражданам, отвечающим требованиям действующего законодательства.
Как сообщили в ПФУ, право на такую доплату имеют многодетные матери, воспитавшие не менее пяти детей до достижения ими шестилетнего возраста. При определении права на выплату учитываются не только родные, но официально усыновленные дети.
Доплата пенсионерам в Кировоградской области может быть установлена независимо от вида пенсионного обеспечения. Ее назначают к пенсии по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет.
Размер выплаты определяется в процентах от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2595 гривен, поэтому ее сумма зависит от количества детей, которых воспитала пенсионерка.
Так, за воспитание пятерых детей предусмотрена надбавка в размере 35% прожиточного минимума – 908 грн. За шестерых детей выплачивают 934 грн, за семерых — 960 грн, за восемь — 986 грн, за девять — 1 012 гривен, а матерям, воспитавшим десять и более детей, устанавливается доплата в размере 1 038 гривен, что соответствует 40% прожиточного минимума.
Законодательством также предусмотрен порядок выплаты этой надбавки членам семьи после смерти ее получателя. Если оформляется пенсия в связи с потерей кормильца, к расчету могут учесть часть указанной поддержки. Если право на такую пенсию имеет один нетрудоспособный член семьи, будет выплачиваться 70% суммы надбавки. Если же таких двое или больше, размер выплаты составит 90%.
Кроме того, украинское законодательство предусматривает ежемесячные возрастные доплаты в Кировоградской области. После достижения 70 лет пенсионерам автоматически назначают 300 гривен, после 75 лет – 456 гривен, а после 80 лет – 570 гривен.
Возрастные надбавки начисляются без подачи заявления со дня достижения соответствующего возраста. За первый месяц их выплачивают пропорционально количеству дней, прошедших после дня рождения пенсионера.
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