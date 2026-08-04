Подорожание продуктов в Черкасской области продолжает оказывать влияние на стоимость популярных товаров, пишет издание Politeka.net.

По последним данным мониторинга, больше всего за месяц прибавили в цене живой карп, буженина и маргарин, что уже сказывается на расходах покупателей.

Самый ощутимый рост был зафиксирован в категории рыбной продукции. Средняя стоимость живого карпа достигла 299,50 гривен за килограмм, хотя в начале июля показатель составил 265 гривен. Таким образом, разница в месяц составила 34,50 гривны.

Заметная корректировка произошла и на рынке мясной гастрономии. Буженина торговой марки "Ятрань" в среднем стоит 778,28 гривны за килограмм. В зависимости от сети ценник колеблется от 699 до 880,20 гривны, а по сравнению с началом июля средний показатель вырос на 13,81 гривны.

Не осталась без изменений и молочная группа. Маргарин «Щедро Сливочный особенный» 72,5% сейчас продают в среднем по 45,36 грн за упаковку 250 граммов. В разных магазинах товар можно приобрести по цене от 42,60 до 50,50 гривны, тогда как месяц назад средний уровень был ниже на 4 гривны.

Также следует отметить, что подорожание продуктов в Черкасской области демонстрирует неравномерную динамику в зависимости от категории товаров. Наибольший прирост был зафиксирован в сегменте свежей рыбы, тогда как молочная продукция и мясные изделия дорожают постепенно.

Эксперты советуют потребителям сравнивать предложения разных торговых сетей, ведь разница в стоимости отдельных позиций может достигать нескольких десятков гривен, что позволяет заметно сократить ежедневные расходы.

Источник: Минфин

Последние новости Украины:

Также Politeka сообщала, Подорожание проезда в Черкассах: как поднялись цены

Как сообщала Politeka, Ограничение движения транспорта в Черкассах: на каких улицах и когда перекроют проезд