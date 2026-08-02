Жителям региона следует знать о плановых графиках отключения света в Винницкой области на неделю с 3 по 9 августа.

Графики отключения света в Винницкой области на неделю с 3 по 9 августа продлятся по многим адресам, сообщает Politeka.net.



Графики отключения света в Винницкой области на неделю с 3 по 9 августа продлятся в связи с проведением плановых ремонтных и профилактических работ в электросетях. Поэтому украинцам советуют быть готовы к ограничениям и преждевременно зарядить все электронные устройства.

По информации АТ «Винницаоблэнерго», 03.08.2026 года, с 15:52–19:00 дополнительные графики отключения электричества в селе Романивка. Свет исчезнет по следующим адресам:

Героив Украины — 3, 4, 6, 7, 8, 10, 17, 21

Ивашка — 2, 3, 8, 9, 13, 14, 17, 23, 25, 27, 28, 29, 34, 35, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 49, 53, 59, 60, 62, 63, 67, 68, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 87, 90, 95, 97, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 110, 114, 120, 121, 126, 128, 130, 133, 138, 143, 145, 153, 154, 169, 181, 183, 191, 195, 197, 207, 213, 235, 243, 245, 254

Соборна — 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 54, 56, 57, 58, 60, 65, 67, 72, 74, 77, 78, 83, 96

Шевченка — 130

04.08.2026 с 08:00 до 17:00 часы будут выключать электричество в населенном пункте Голдашивка. Обесточенными будут следующие улицы:

Дачна — 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 25, 26, 27, 28, 125

Ковальчука — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 105, 106, 107, 109, 111, 112

Л. Украинкы — 1, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 36, 38, 40, 41

Майоривка — 4, 5, 6, 8, 12, 15, 19, 22, 24, 38, 39, 40, 42, 44, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 61

Польова — 4, 6, 8, 9, 11, 14, 15

Франка — 2, 6, 7, 8, 15, 20, 27, 28, 30

Центральна — 2, 3, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 25, 26, 29, 75

Шевченка — 2, 3, 4, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 36, 42, 44, 47, 48, 50, 51, 58, 59, 62, 63, 65, 68, 69, 70, 71, 73, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 87, 88, 90, 93, 96, 97, 98, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 117, 122, 132, 133, 136, 179

пров. Центральный — 2

07.08.2026 года плановые обесточивания затронут населенный пункт Вийтивка. Здесь электроснабжение будет отсутствовать с 09:00 до 17:00. Временные ограничения будут действовать по адресам:

Грушевського — 21, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 124, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 204, 208, 212, 214, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 238, 240, 244

пров. Гориховый — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11

пров. Медовый — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15.

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