Дефицит продуктов в Днепропетровской области стал одной из самых обсуждаемых тем.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области пока не ожидается, хотя в мире прогнозируют сокращение производства томатов из-за неблагоприятных погодных условий, пишет Politeka.net.

Специалисты отмечают, что украинские аграрии обладают достаточным потенциалом, чтобы обеспечить внутренний спрос в сезон.

Наибольшие потери в этом году понесли ведущие производители. Из-за жары, засухи, града и сильных ливней более низкие показатели прогнозируют в Калифорнии, Испании, Иране и Греции. В то же время, Италия и Китай наращивают объемы выращивания, частично компенсируя общее сокращение.

Европейский рынок уже ощутил последствия. По информации Еврокомиссии, средняя стоимость томатов в странах ЕС поднялась до 2,8 евро за килограмм, что существенно превышает привычный уровень для этого периода.

В Украине ситуация развивается по-другому. После весеннего удорожания предложение сезонной продукции увеличилось, поэтому ценники постепенно снижаются. В настоящее время в торговых сетях килограмм красных помидоров стоит в среднем 126-129 гривен, розовых - 100-118 гривен, сливообразных - 123-125 гривен. На рынках отдельные партии можно приобрести гораздо дешевле.

Эксперты считают, что дефицит продуктов в Днепропетровской области из-за глобальных проблем с урожаем маловероятен. Почетный президент Ассоциации фермеров Украины Николай Стрижак пояснил, что после весенних потерь хозяйства расширили посевы, благодаря чему ожидается достаточный сбор овощной продукции.

По оценкам специалистов, самое выгодное время для покупки помидоров придет в конце августа и начале сентября. Именно тогда будет массово поступать урожай с открытого грунта, что традиционно способствует уменьшению стоимости.

В то же время дальнейшая ценовая динамика будет зависеть от погодных условий, объемов импортных поставок и ситуации на внутреннем рынке, однако оснований для резкого скачка пока нет.

Источник: Телеграф

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