Новая система оплаты за проезд в Ровно официально начнет действовать с 1 августа 2026, пишет Politeka.net.

В городском транспорте будет введен электронный билет E-Pass, однако возможность рассчитываться наличными для пассажиров останется.

Информацию об этом предоставляет Ровенский городской совет .

Главным изменением станет обязательная валидация после посадки. Подтвердить поездку нужно каждому пользователю вне зависимости от способа расчета.

Оплатить маршрут можно банковской картой, смартфоном с поддержкой NFC или транспортной картой. Для школьников, студентов и граждан по льготам продолжат действовать специальные носители с соответствующими условиями пользования.

Кроме этого, новая система оплаты за проезд в Ровно предусматривает использование цифровой транспортной карты. Она будет работать через приложение EasyPay, где можно пополнять счет, просматривать историю сделок, проверять остаток средств и оплачивать поездки без пластиковой карты.

Для тех, кто пользуется наличными, оставили отдельный способ приобретения билета. Разовые QR-коды будут продавать через терминалы EasyPay, после чего их необходимо отсканировать в салоне валидатором и сохранить чек до завершения маршрута.

В городской власти отмечают, что успешная валидация обязательна для всех, в том числе и для держателей льготных карт. Именно она будет подтверждать факт оплаты при проверке.

Контроль будут осуществляться специальными инспекторами. Если подтверждение не выполнено, поездка будет считаться неоплаченной, даже если средства уже списаны или пассажир имеет право на бесплатный проезд.

Жителей города призывают сразу после посадки прикладывать карту или смартфон к валидатору или сканировать QR-код. Это поможет избежать недоразумений во время проверок и сделает пользование общественным транспортом проще.

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