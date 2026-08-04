Графики отключения света в Винницкой области на 5 августа продлятся много часов.

Жителей Винницкой области предупредили о графиках отключения света на 5 августа, которые вводятся в связи с проведением плановых работ, сообщает Politeka.net.

Специалисты энергокомпании будут выполнять комплекс технических мероприятий, в частности, проверку состояния оборудования, замену изношенных элементов сети и обслуживание электрооборудования. Такие работы необходимы для повышения надежности электроснабжения, уменьшения риска аварийных ситуаций и обеспечения стабильной работы сетей в будущем.

По данным АТ «Винницаоблэнерго», 5 августа плановые работы будут проходить в селе Токаривка. С 09:00 до 17:00 электроснабжение временно приостановят для отдельных домов по следующим адресам:

Ватутина — 1

Загородня — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 41, 42, 43

Келецька — 37

Колгоспна — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 45, 500

Космична — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 60

Набережна / Надрична — 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32

Першотравнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 90, 93, 94

Центральна — 1, 2, 3, 4, 7, 8, 8А, 9, 10, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 37А, 38, 39, 41, 42, 46А, 47, 47А, 502

Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44

Будут выключать электричество в селе Мельныкы. Обесточение будут действовать с 09:00 до 17:00 только по следующим адресам:

Ватутина - 1, 1Б, 3, 8, 10, 50, 54

Вербова — 9

Также 5 августа, в период с 09:00 до 17:00, ремонтные бригады будут работать в селе Стодульци. На время выполнения технических работ электроснабжение будет временно отсутствовать на улицах:

Гагарина — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 93, 95, 97, 99, 100, 102, 104, 105

Зализнычна — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 306

Зелена — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 56, 64, 78

Перемогы — 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18

Центральна — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 46, 48, 50, 55, 56, 57, 58, 60, 122, 130

Шевченка — 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 232, 501

пров. Пивничный — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

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