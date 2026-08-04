Дефицит продуктов в Хмельницкой области может стать одним из последствий засухи и аномальной жары, которые этим летом создают серьезные вызовы для аграрного сектора во многих странах Европы, пишет Politeka.net.
Специалисты отмечают, что высокие температуры и нехватка осадков оказывают негативное влияние на развитие овощных культур. Из-за неблагоприятных погодных условий растения медленнее проходят основные этапы роста, что снижает ожидаемые показатели будущего урожая.
Чтобы сохранить посевы, производители увеличивают затраты на орошение и дополнительные агротехнические мероприятия. В то же время в ряде регионов водные ресурсы остаются ограниченными, поэтому эффективность традиционных методов полива уменьшается.
Эксперты отмечают, что сокращение объемов производства может болезненно отразиться на небольших и средних хозяйствах. Меньшие прибыли усложняют покрытие расходов на семена, технику, удобрения и оплату труда.
Аналитики предполагают, что дефицит продуктов в Хмельницкой области возможен при дальнейшем ухудшении климатической ситуации, ведь уменьшение предложения овощной продукции способно повлиять на внутренний рынок и ценовую ситуацию.
Для снижения рисков специалисты рекомендуют более активно внедрять засухоустойчивые сорта, модернизировать системы полива и использовать современные технологии мониторинга состояния почв. Важную роль могут также сыграть государственные программы поддержки, страхования урожая и инвестиции в развитие инфраструктуры для накопления воды.
Эксперты отмечают, что дальнейшее развитие ситуации будет в значительной степени зависеть от погодных условий в ближайшие недели.
Источник: Agroweek
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