Доплата для пенсіонерів у Кіровоградській області може бути встановлена частині літніх українців.

Окремі категорії українських пенсіонерів можуть отримувати доплати у Кіровоградській області, повідомляє видання Politeka.net.

Однією з таких є надбавка за особливі заслуги перед Україною, яка призначається громадянам, що відповідають вимогам чинного законодавства.

Як повідомили у ПФУ, право на таку доплату мають багатодітні матері, які виховали не менше п'яти дітей до досягнення ними шестирічного віку. Під час визначення права на виплату враховуються не лише рідні, а й офіційно усиновлені діти.

Доплата для пенсіонерів у Кіровоградській області може бути встановлена незалежно від виду пенсійного забезпечення. Її призначають до пенсії за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника або за вислугу років.

Розмір виплати визначається у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2 595 гривень, тому сума доплати залежить від кількості дітей, яких виховала пенсіонерка.

Так, за виховання п'ятьох дітей передбачена надбавка у розмірі 35% прожиткового мінімуму — 908 грн. За шістьох дітей виплачують 934 грн, за сімох — 960 грн, за вісьмох — 986 грн, за дев'ятьох — 1 012 гривень, а матерям, які виховали десятьох і більше дітей, встановлюється доплата у розмірі 1 038 гривень, що відповідає 40% прожиткового мінімуму.

Законодавством також передбачено порядок виплати цієї надбавки членам сім'ї після смерті її одержувача. Якщо оформлюється пенсія у зв'язку з втратою годувальника, до її розрахунку можуть врахувати частину зазначеної доплати. У разі, коли право на таку пенсію має один непрацездатний член родини, виплачуватиметься 70% суми надбавки. Якщо ж таких осіб двоє або більше, розмір виплати становитиме 90%.

Окрім цього, українське законодавство передбачає щомісячні вікові доплати у Кіровоградській області. Після досягнення 70 років пенсіонерам автоматично призначають 300 гривень, після 75 років — 456 гривень, а після 80 років — 570 гривень.

Вікові надбавки нараховуються без подання заяви — з дня досягнення відповідного віку. За перший місяць їх виплачують пропорційно кількості днів, що минули після дня народження пенсіонера.

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