Работа для пенсионеров во Львовской области в 2026 году представлена ​​рядом вакансий по торговле, логистике и транспортной сфере, сообщает Politeka.

Многие работодатели ищут опытных работников постарше и предлагают официальное оформление и стабильный доход.

Среди объявлений на платформе Work.ua можно найти предложения для продавцов-консультантов, работников складов и водителей перевозочных сервисов. Уровень заработка зависит от графика, навыков кандидата и объема обязанностей.

В частности, в сети супермаркетов «Сільпо» открыта вакансия продавца-консультанта. Ежемесячная оплата может составлять от 27 до 38 тысяч гривен. В задачи входят помощь покупателям, выкладка продукции, проверка качества и контроль сроков годности.

Компания предлагает обучение для новых сотрудников, бонусные программы, страхование жизни и корпоративные скидки. Также возможен дальнейший профессиональный рост.

Для людей с хорошей физической формой доступны места комплектующих или грузчиков на складах. Среди задач — подготовка заказов, размещение товаров, погрузка продукции и поддержание порядка на рабочей площадке. Оплата начинается от примерно 33 тысяч гривен с дополнительными премиями.

Еще один вариант – водитель в сервисе такси Uklon. Сервис предоставляет автомобиль и предлагает гибкий график. По условиям объявления, водитель получает до 65% стоимости поездок или половину дохода в случае брендирования транспорта.

Специалисты отмечают, что работа для пенсионеров во Львовской области помогает людям постарше сохранять финансовую независимость, поддерживать активность и оставаться частью современного рынка труда.

