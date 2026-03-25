Дефицит продуктов во Львовской области при неблагоприятных погодных условиях может отразиться на доступности крупы и других базовых товаров.

Дефицит продуктов во Львовской области может затронуть популярный товар из-за тяжелых зимних условий, сообщает Politeka.net.

Эксперт Виталий Постригань отметил, что сильные морозы, снегопады и резкие перепады температур создали риски для озимых культур, прежде всего, пшеницы — основы для хлебопекарства.

Наибольшую угрозу представляло промерзание почвы. Когда температура на уровне корневой системы падала до –10 °C и держалась двое суток, растения могли получить серьезные повреждения или погибнуть.

После оттепели специалисты проверили поля. Предыдущие выводы положительные: масштабное вымерзание не зафиксировано, и большинство озимой пшеницы перезимовало успешно. В то же время в регионах с тонким снежным покровом часть посевов могла пострадать. Самым чувствительным оказался озимый ячмень.

Снег, защищавший посевы от холода, теперь создает трудности. Значительные его объемы затрудняют выход техники для подкормки, а быстрое таяние может привести к подтоплению низменных участков.

Есть и положительные причины. Запасы влаги в почве сейчас одни из самых высоких за последние три десятилетия, что создает хорошие предпосылки для урожая. Если весна будет умеренная, а аграрии вовремя проведут работы, урожайность может остаться на удовлетворительном уровне.

Пока что оснований для паники нет. Массовая гибель озимых не зафиксирована, но стремительное потепление, подтопление или другие неблагоприятные условия весной могут повлиять на объемы производства зерна и повлиять на повышение цен.

Источник: Телеграф.

