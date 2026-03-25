Новая система оплаты проезда во Львове проходит этап временной коррекции, направленный на обеспечение стабильного функционирования транспорта.

Во Львове введена новая система оплаты проезда повлекла за собой временные изменения в работе общественного транспорта, сообщает Politeka.

Цель – стабилизировать финансовое состояние перевозчиков без повышения стоимости билетов.

Исполнительный комитет согласовал корректировку условий безналичных расчетов сроком один месяц. Ограничения будут действовать как временная мера по уменьшению нагрузки на транспортные предприятия.

Основной причиной изменений стало резкое удорожание горючего: его стоимость выросла почти на 40% от предварительного пересмотра тарифов. Перевозчики обращались с просьбой повысить оплату, но власти избрали альтернативные механизмы компенсации расходов.

Одним из ключевых решений стала временная отмена бесплатных пересадок. Ограничение будет действовать с 11 марта по 11 апреля 2026 и позволит получить около 10 млн гривен дополнительных поступлений для закупки горючего и стабильной работы транспорта.

Контроль за использованием льготных карт «ЛеоКарт» усиливают для жителей других общин. ОТГ предоставили время до 16 марта для заключения договоров компенсации; в случае отсутствия карты деактивируют, что может сэкономить бюджет до 12 млн гривен ежемесячно.

Также на месяц приостанавливают прием документов для оформления новых карт для отдельных категорий, в том числе некоторых пенсионеров и военных.

Таким образом, новая система оплаты проезда во Львове проходит этап временной корректировки, направленный на обеспечение стабильного функционирования транспорта без повышения тарифов.

Жителям советуют учитывать изменения при планировании поездок и следить за следующими сообщениями городских властей. Дополнительно рекомендуют проверять условия пользования картами во избежание недоразумений во время поездок.

Источник

Последние новости Украины:

