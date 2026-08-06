Перед заселением в бесплатное жилье в Одесской области рекомендуют уточнять продолжительность проживания.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области продолжают предлагать неравнодушные жители региона, которые бесплатно предоставляют убежище людям, вынужденным покинуть свои дома из-за войны, сообщает Politeka.net.

На сегодня в Одессе доступно несколько актуальных вариантов размещения. Каждый из них имеет свои собственные условия проживания, поэтому перед переездом будущим жильцам рекомендуют обсудить все детали непосредственно с собственниками жилья.

Одно из предложений расположено на проспекте Князя Владимира Великого. Хозяева готовы поселить одинокую женщину в возрасте от 60 до 70 лет, предоставив ей отдельную комнату в трехкомнатной квартире. Апартаменты оборудованы необходимыми бытовыми удобствами, а владельцы также готовы помочь с оформлением статуса внутренне перемещенного лица.

Еще один вариант предлагают на улице Жуковского. Там ищут женщину для проживания в двухкомнатной квартире. Владелец жилья отмечает, что не нуждается в постоянном уходе, однако хотела бы найти сожительницу для ежедневного общения и взаимной поддержки.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области также могут получить одинокие женщины, которые потеряли собственное жилье, не имеют близких родственников и нуждаются в долговременном месте жительства. Для них предусмотрены отдельные комнаты без необходимости оплачивать арендную плату.

Перед заселением рекомендуют уточнять продолжительность проживания, бытовые условия и другие важные вопросы, чтобы избежать возможных недоразумений в будущем.

Поскольку список доступных предложений регулярно обновляется, потенциальным жителям советуют не откладывать обращение. Владельцы также советуют поддерживать связь, ведь наличие свободных мест и условия проживания могут изменяться.

Источник: Допомогай

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Одессе: какие новые трудности возникли

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: цены изменились как именно.

Как сообщала Politeka, Пересчет пенсий с 1 июля в Одесской области: на что можно рассчитывать.