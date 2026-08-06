Подорожание продуктов в Житомирской области остается заметной тенденцией в начале августа, пишет Politeka.net.

По результатам последнего мониторинга, больше всего за месяц изменились цены на яблоки, сливочное масло и свиные ребра.

Наиболее ощутимо среди представленных позиций подорожали яблоки украинского производства. Средняя стоимость килограмма составляет 57,99 гривны, тогда как в начале июля показатель находился на уровне 49 гривен. Таким образом, прирост составил около 9 гривен.

Рост также был зафиксирован в молочном сегменте. Масло «Крестьянское» 72,5% в фасовке 200 граммов сейчас стоит в среднем 126,33 гривны. В зависимости от торговой сети цена колеблется от 122 до 133 гривен, а по сравнению с прошлым месяцем, средний показатель увеличился на 7,24 гривны.

Менее заметная динамика наблюдается в мясной категории. Свиные ребра продают в среднем по 231,47 гривны за килограмм. В разных магазинах стоимость варьируется от 215,90 до 239,50 гривны, а месячный рост составляет 1,83 гривны.

Подорожание продуктов в Житомирской области охватывает разные категории товаров, хотя темпы изменения цен остаются неодинаковыми. Наибольшую активность демонстрирует фруктовая группа, в то время как мясная продукция пока дорожает гораздо медленнее.

Специалисты рекомендуют покупателям сравнивать предложения различных торговых сетей, ведь даже на одинаковые товары разница в стоимости может оказаться существенной, что позволяет оптимизировать затраты во время ежедневных покупок.

Аналитики отмечают, что дальнейшая динамика стоимости будет зависеть от сезонного предложения, логистических затрат и цен на энергоносители.

Источник: Минфин

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