Чтобы получить бесплатные продукты в Днепре, пенсионерам и ВПЛ нужно обратиться в районное управление социальной защиты.

В Днепре продолжает действовать муниципальная программа, в рамках которой бесплатные продукты получают внутриперемещенные лица, пенсионеры и другие жители, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.net.

Программу реализует Департамент социальной политики Днепровского городского совета в соответствии с решением исполнительного комитета . Инициатива работает с конца 2023 года и призвана поддержать людей, наиболее нуждающихся в социальной помощи.

Подать заявку могут переселенцы, пожилые люди, люди с инвалидностью, одинокие родители, семьи с несовершеннолетними детьми, а также жители мест компактного проживания и временных приютов.

В состав гуманитарного пакета входят продукты длительного хранения. Получателям передают мясные и рыбные консервы, паштеты, готовые к употреблению в пищу блюда, лапшу быстрого приготовления, чай, кофе, мед, джем, сахар и галетное печенье.

Такие наборы помогают людям частично обеспечить ежедневные потребности в питании. Поскольку большинство продуктов имеют длительный срок годности, их можно хранить дома без специальных условий, что особенно важно для семей, переживающих сложный период.

Чтобы получить помощь, необходимо обратиться в районное управление социальной защиты населения по месту фактического проживания или регистрации. При подаче заявления необходимо предоставить документы, подтверждающие принадлежность к одной из категорий, имеющих право на участие в программе.

В городской власти обращают внимание, что порядок предоставления безвозмездных продуктов в Днепре может корректироваться в зависимости от финансирования, количества обращений и актуальных потребностей общества. Именно поэтому потенциальным получателям рекомендуют регулярно проверять официальные сообщения Днепровского городского совета и Департамента социальной политики, где публикуют информацию об условиях участия, перечне необходимых документов и графике выдачи гуманитарной помощи.

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