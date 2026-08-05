Подорожание проезда в Хмельницком официально вступило в силу с июля после утверждения городскими властями новых тарифов на перевозку пассажиров, сообщает Politeka.net.

Теперь общественный транспорт города работает по обновленным расценкам.

Информацию об изменениях обнародовал Хмельницкий городской совет.

Решение о пересмотре тарифов было принято после анализа экономической ситуации в сфере пассажирских перевозок. В городских властях отмечают, что предыдущая стоимость проезда долгое время оставалась неизменной, однако рост расходов перевозчиков сделал ее пересмотр необходимым.

Теперь поездка автобусом или маршрутным такси стоит 20 гривен , а тариф на проезд в троллейбусе составляет 14 гривен .

Основными причинами повышения называют увеличение стоимости горючего, электроэнергии, запасных частей, технического обслуживания и ремонта транспорта. Именно эти факторы оказали существенное влияние на себестоимость перевозок.

В городской администрации отмечают, что даже после пересмотра тарифов Хмельницкий не стал одним из самых дорогих областных центров по стоимости проезда. В ряде других городов Украины поездка автобусом уже стоит от 22 до 25 гривен, а стоимость пользования электротранспортом иногда еще выше.

Заместитель городского головы Николай Ваврищук отметил, что власти пытались как можно дольше сохранять предварительный тариф. В то же время дальнейший рост производственных затрат заставил принять решение о его пересмотре.

Новые цены уже используются на всех городских маршрутах. Ожидается, что дополнительные поступления позволят поддерживать транспорт в надлежащем техническом состоянии, своевременно проводить ремонты и обеспечивать стабильную работу перевозчиков.

Жителям Хмельницкого рекомендуют учитывать обновленные тарифы при планировании поездок, а также следить за сообщениями городского совета о возможных дальнейших изменениях в работе общественного транспорта.

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