Дефицит продуктов в Кировоградской области может стать предметом обсуждения осенью из-за неблагоприятных погодных условий, которые уже повлияли на урожай картофеля в Украине, пишет Politeka.net.

Директор Института картофелеводства НААН Украины Николай Фурдыга сообщил, что продолжительная жара и нехватка осадков совпали с одним из важнейших этапов развития культуры. Из-за дефицита влаги растения теряли ресурсы на борьбу с высокими температурами, что отрицательно сказалось на формировании клубней.

По словам эксперта, даже использование орошения не позволило полностью избежать потерь. После нескольких дней экстремальной жары отдельные хозяйства недополучили около семи тонн урожая с гектара.

Специалист прогнозирует, что в конце октября или начале ноября картофель может подорожать примерно на 30%. В то же время из-за активной продажи ранней продукции закупочная стоимость временно снизилась до 6,5–7 гривен за килограмм.

Эксперты отмечают, что дефицит продуктов в Кировоградской области пока не рассматривается как неизбежный сценарий. Экономист Олег Пендзин отмечает, что украинцам больше стоит учитывать собственную покупательную способность, а не ожидать недостатка продовольствия.

Аналитики добавляют, что окончательная ситуация будет зависеть от результатов уборочной кампании и погодных условий в ближайшие месяцы. По их оценкам именно эти факторы определят дальнейшую динамику цен на картофель осенью.

Специалисты советуют следить за обновлением прогнозов, ведь ситуация на рынке может изменяться в зависимости от погодных условий.

Источник: Главред

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