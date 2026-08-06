С 1 августа произошло повышение тарифов на коммунальные услуги в Ивано-Франковской области, сообщает Politeka.

Решение о корректировке расценок принял исполнительный комитет городского совета Яремче после пересмотра экономических показателей работы предприятия, обеспечивающего население водой и водоотвода.

Для большинства потребителей, не относящихся к предприятиям сферы централизованного водоснабжения и водоотвода, установлен тариф в размере 60 гривен за кубический метр отдельно за услугу водоснабжения и отдельно за водоотвод.

В то же время, для жителей общины предусмотрен льготный подход. Если среднемесячное потребление не превышает 5,8 кубометра на одного зарегистрированного лица, стоимость централизованного водоснабжения будет составлять 30 гривен за кубометр, столько же обойдется и в водоотвод.

После превышения установленного лимита будет применяться полный тариф – по 60 гривен за кубометр для каждой из двух услуг.

В городском совете объяснили, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Ивано-Франковской области связано с увеличением затрат на обеспечение водопроводно-канализационного хозяйства. Наибольшее влияние на формирование новых расценок оказал рост цен на электроэнергию, которая необходима для непрерывной работы насосных станций и другого оборудования.

Также предприятие сообщает о существенном подорожании горючего, реагентах для очистки и обеззараживания воды, комплектующих, материалов для ремонта сетей, запасных частей и затрат на оплату труда персонала.

По словам представителей местных властей, длительное применение тарифов, не покрывающих реальные расходы, негативно влияет на финансовое состояние коммунального предприятия. Поэтому возникают трудности с обновлением оборудования, проведением плановых ремонтов и подготовкой инженерных сетей к отопительному сезону.

В обществе подчеркивают, что это должно обеспечить бесперебойную работу систем водоснабжения и водоотведения, своевременную ликвидацию аварийных ситуаций, поддержание надлежащего качества коммунальных услуг и стабильное функционирование объектов критической инфраструктуры.

Источник: Яремчанский городской совет

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