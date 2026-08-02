Подорожание продуктов в Одесской области продолжает оказывать влияние на потребительскую корзину, хотя темпы изменения стоимости отдельных товаров остаются неравномерными, пишет Politeka.net.

По последним данным, больше всего выросли цены на сливочное масло, тогда как свинина и молодой лук продемонстрировали более сдержанную динамику.

Заметнее всего подорожало масло «Крестьянское» 72,5% в пачке 200 граммов. По состоянию на 1 августа его средняя стоимость составляет 126,33 грн, тогда как в июле показатель равнялся 120,67 грн. За месяц прирост составил 12,91 грн. В зависимости от торговой сети товар стоит от 122 до 133 грн.

Менее ощутимые изменения зафиксированы в мясном сегменте. Средний показатель на свиные ребра достиг 231,47 грн за килограмм, что всего на 1,83 грн больше, чем в начале июля. В разных супермаркетах ценники колеблются в пределах от 215,90 до 239,50 грн, что свидетельствует о разной политике формирования стоимости.

В то же время, молодой репчатый лук стоит в среднем 34,05 грн за килограмм. Несмотря на то, что за месяц показатель увеличился на 3,89 грн, в конце июля наблюдалось постепенное снижение после кратковременного скачка. Сейчас покупатели могут найти овощи по цене от 31,20 до 36,90 грн.

Подорожание продуктов в Одесской области остается неоднородным: некоторые категории демонстрируют резкие изменения, в то время как другие сохраняют относительную стабильность. На формирование цен оказывают влияние сезонный фактор, логистические издержки, предложение производителей и ценовая политика торговых сетей.

Специалисты советуют следить за акционными предложениями и сравнивать стоимость в разных магазинах, ведь разница между сетями для отдельных позиций может быть достаточно ощутима.

Источник: Минфин

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