Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области может затронуть само водоснабжение.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области пока не сказалось на большинстве платежек, получаемых жителями Одессы в июле 2026 года, хотя отдельные изменения еще находятся на стадии рассмотрения, сообщает Politeka.net.

Основные платежи для населения остаются без изменений. В то же время, местные власти и профильные предприятия продолжают обсуждать возможность пересмотра отдельных расценок.

Стоимость вывоза бытовых отходов пока сохраняется на прежнем уровне. Для жителей многоквартирных домов сумма зависит от компании, обслуживающей территорию, тогда как владельцы частных домовладений платят больше из-за особенностей маршрута сбора мусора.

Цена электроэнергии также не изменилась и составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Для потребителей с двухзонными счетчиками в ночной период действует пониженная ставка – 2,16 гривны, что позволяет сократить расходы.

Без изменений остается и стоимость природного газа от "Нафтогаза" - 7,96 гривны за кубометр. Отдельно жильцы оплачивают услугу распределения.

Вода вместе с водоотводом сейчас стоит около 35,16 гривны за кубометр. Кроме того, предусмотрена абонентская плата за обслуживание сетей в размере 94,38 гривны.

В то же время повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области может затронуть само водоснабжение. На рассмотрении находится проект, предлагающий установить новую стоимость на уровне 93,66 гривны за кубометр с НДС.

Необходимость пересмотра объясняют увеличением затрат на электроэнергию, горючее, материалы, ремонт оборудования и поддержку работы коммунальной инфраструктуры. Окончательное решение о новых расценках пока не принято, поэтому большинство потребителей и дальше получают счета по действующим тарифам.

Источник: odesa.novyny.live

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