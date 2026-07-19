Работа для пенсионеров в Одесской области представлена ​​разными вакансиями.

Работа для пенсионеров в Одесской области остается доступной благодаря новым вакансиям, открытым работодателями в сфере торговли, логистики и обслуживания, сообщает Politeka.net.

Кандидатам предлагают разный уровень дохода, официальное оформление и возможность трудоустройства без возрастных ограничений.

Одно из предложений обнародовал агромагазин в Одессе. Предприятие ищет продавца с зарплатой от 18 до 25 тысяч гривен. Основные задачи включают консультации покупателей, контроль наличия продукции, поддержание порядка и открытие торговой точки в соответствии с графиком.

Еще одна вакансия предусматривает занятость в торгово-развлекательном центре "Сити-Центр". Компания приглашает уборщиков, предлагая посменный график, место для отдыха, душевую комнату, спецодежду и оплату из расчета 1100 гривен в смену.

Работа для пенсионеров в Одесской области представлена ​​также вакансией кладовщика-грузчика в крупной торговой сети. Работникам обещают заработную плату от 25 до 32 тысяч гривен, официальное трудоустройство, оплачиваемый отпуск, больничные и бесплатный подвоз к месту работы.

Среди основных обязанностей – загрузка, разгрузка и комплектование заказов. Работодатель отмечает, что готов обучать новых сотрудников, ответственно относящихся к выполнению поставленных задач.

Специалисты отмечают, что рынок труда все чаще открывает возможности для людей постарше, предлагая вакансии с разными условиями, графиками и уровнем оплаты в зависимости от профессиональных навыков.

Перед подачей заявки соискатели рекомендуют внимательно ознакомиться с требованиями работодателя и уточнить все условия будущего трудоустройства.

Источник: work.ua

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