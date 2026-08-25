Внутренне перемещенные лица, проживающие в Кривом Роге и Криворожском районе, могут бесплатно модернизировать и утеплить свое жилье. Благотворительный фонд «Каритас Кривой Рог» запустил соответствующую программу.

Поддержка ВПЛ в Днепропетровской области продолжает расширяться: благотворительный фонд «Каритас Кривой Рог» УГКЦ запустил программу бесплатной модернизации и утепления жилья для переселенцев, проживающих в Кривом Роге и Криворожском районе.

Как сообщает KRIVBASS.CITY, проект реализуется в рамках программы «Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине» при поддержке американского народа через Правительство Соединенных Штатов Америки.

Кто может получить помощь

Воспользоваться программой могут внутренне перемещенные лица, имеющие официальный статус ВПЛ с 2022 года и принадлежащие к одной из категорий уязвимости.

К таким категориям относятся: люди с тяжелыми заболеваниями; многодетные семьи; люди с инвалидностью; одинокие матери, отцы или опекуны детей до 18 лет; одинокие пожилые люди (60+), не имеющие поддержки от родственников трудоспособного возраста; беременные женщины и кормящие мамы.

Жилье, которое планируют модернизировать, должно быть в собственности или в аренде. Для подтверждения соответствия домохозяйств требованиям проекта специалисты фонда выезжают по адресам людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Что именно предусматривает программа

Это не денежная выплата, а непосредственное выполнение ремонтных и восстановительных работ. Участникам не нужно самостоятельно искать мастеров, покупать строительные материалы или организовывать процесс — все этапы, от оценки состояния жилья до завершения работ, обеспечивают специалисты фонда.

Программа охватывает работы по утеплению внутреннего контура помещения, а также другие необходимые модернизационные мероприятия, направленные на улучшение условий проживания переселенцев.

Как стать участником программы

Чтобы присоединиться к программе, достаточно пройти предварительную регистрацию и дождаться приглашения от специалистов фонда. После этого специалисты проведут обследование жилья и определят объем необходимых работ.

Обратиться можно по следующим контактам (Кривой Рог и Криворожский район):

телефон: +38 (067) 180-21-64

адрес: г. Кривой Рог, ул. Ивана Франко, 8

Также работает горячая линия Каритаса Украины по номеру: 0 800 336 734.

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