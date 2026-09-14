14 сентября в Запорожье из-за аварийного ремонта водопровода временно прекратили подачу воды для 825 жителей, трех многоэтажек и гимназии №98. На время работ воду будут подвозить автоцистерной, а восстановить водоснабжение обещают сразу после завершения ремонта.

Графики отключений света в Запорожье на этой неделе сопровождаются еще одной коммунальной проблемой: 14 сентября из-за аварийного ремонта водопровода часть города осталась без воды. Об этом сообщили на городском портале «ЗаБор» со ссылкой на местный «Водоканал».

Аварийные работы проводят на водопроводе диаметром 500 мм на улице Украинской, 2б, в Александровском районе города. Именно этот участок и стал причиной временного отключения — коммунальщики начали ремонт в 10:45.

Кто остался без воды

Без водоснабжения временно остались 825 жителей, а также три многоэтажных дома и Запорожская гимназия №98. Ограничения действуют по таким адресам:

ул. Украинская, 2б;

ул. Запорожская, 1;

ул. Запорожская, 1а;

ул. Запорожская, 3.

Водоснабжение восстановят после завершения аварийных работ, конкретное время в «Водоканале» не называли. Впрочем, на время ремонта воду жителям будут подвозить автоцистерной.

Где набрать воду

Автоцистерна будет размещена возле дома по адресу ул. Украинская, 2б. Жителей просят приходить со своей тарой. В «Водоканале» извинились перед горожанами за временные неудобства и пообещали как можно скорее завершить ремонт.

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