Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області доступне також у Дніпрі.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області продовжують пропонувати власники нерухомості, які готові прихистити людей, змушених залишити домівки через війну, пише Politeka.net.

Актуальні варіанти наразі є у Кривому Розі, Дніпрі та Самарівському районі.

У Кривому Розі переселенцям пропонують двокімнатний будинок для двох мешканців. Власники насамперед розглядають можливість поселення матері з донькою.

У помешканні є ванна, бойлер, пральна машина, центральна каналізація та необхідна побутова техніка. За проживання й комунальні послуги платити не потрібно.

Натомість господарі просять періодично допомагати літній жінці з нескладними домашніми справами.

Ще одна пропозиція доступна у селі Вільне Самарівського району. Там можна оселитися в окремій кімнаті трикімнатного будинку. У ньому є газ, водопровід, літня кухня та присадибна територія.

Від майбутнього мешканця очікують посильної допомоги родичці власників у побутових питаннях.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області доступне також у Дніпрі. Тут пропонують окрему кімнату у приватному будинку, де передбачені побутові зручності та можливість харчування.

Власники очікують допомоги по господарству, але конкретні обов’язки планують погодити заздалегідь.

Перед заселенням варто детально обговорити умови, тривалість перебування та перелік обов’язків. Також рекомендують перевірити актуальність оголошення безпосередньо перед домовленістю.

Перелік доступних пропозицій змінюється, а вільні помешкання можуть швидко знаходити мешканців. Тому зацікавленим людям радять не відкладати звернення.

Джерело: Допомагай

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