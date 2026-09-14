Как прочистить забитую раковину, когда вода едва стекает, а из слива появляется неприятный запах? Сантехники советуют не хвататься сразу за агрессивную химию, а начать с простых домашних методов.

Прочистить слив в раковине можно простыми подручными средствами — сантехники советуют не хвататься сразу за агрессивную химию. Забитый слив редко возникает вовремя: сначала вода лишь медленнее стекает, затем появляется неприятный запах, а со временем в ванной может образоваться застой.

Несколько специалистов по сантехнике рассказали, какие домашние методы действительно помогают справиться с засором. Большинство из них советуют начинать с самых простых способов и только после этого переходить к инструментам или специальным средствам.

Кипяток — первый способ, который стоит попробовать

Если вода плохо стекает, прежде всего осторожно промойте слив горячей водой. Она размягчает и частично растворяет жировые отложения, мыло и другую грязь, скопившуюся в трубе. Не выливайте весь объём сразу — подавайте горячую воду постепенно, небольшими порциями, с короткими паузами.

При необходимости процедуру можно повторить. Если есть подозрение, что засор связан с жиром, в горячую воду добавляют немного средства для мытья посуды.

Сода и уксус — популярный домашний вариант

Ещё один распространённый способ прочистить забитую раковину — пищевая сода и белый уксус. Сначала в слив засыпают соду, затем добавляют уксус: смесь активно пенится и размягчает загрязнения. Через несколько минут слив тщательно промывают горячей водой.

Однако злоупотреблять методом не стоит. Длительный контакт уксуса со старыми металлическими трубами нежелателен, поэтому оставлять смесь внутри надолго специалисты не рекомендуют.

Если домашние методы не помогли

В случае плотной пробки понадобится механическая очистка — вантуз или сантехнический трос. Они удаляют загрязнения непосредственно из трубы без агрессивной химии. Работая с тросом, важно не применять чрезмерную силу, особенно если трубы пластиковые, — сильное давление может их повредить.

С химическими средствами тоже следует быть осторожными: чрезмерное использование средств на основе гидроксида натрия может повредить некоторые виды труб. Перед применением стоит ознакомиться с инструкцией и убедиться, что средство подходит для конкретного типа труб.

Проще предотвратить, чем устранять

Чтобы проблема не повторялась, сантехники советуют регулярно очищать слив от волос, мыла и другого мусора. Особенно полезны сеточки-фильтры: они задерживают загрязнения ещё до того, как они попадут в трубу. Периодическая промывка слива горячей водой занимает минимум времени, но снижает вероятность серьёзного засора.

Как сообщает Главред со ссылкой на британское издание Express, если простые методы не помогают или вода вообще перестала стекать, проблема может лежать глубже в системе — тогда безопаснее обратиться к сантехнику.

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