Доплаты для пенсионеров в Харьковской области, имеющих особые заслуги перед Украиной, с 1 января 2026 года пересчитали автоматически. Надбавку к пенсии начисляют в процентах от прожиточного минимума — 2595 гривен, а наибольший размер составляет 1038 гривен.

Доплаты для пенсионеров в Харьковской области за особые заслуги перед Украиной выплачивают в виде надбавки к основной пенсии. Как объясняет Пенсионный фонд, ее устанавливают за выдающийся героический поступок или выдающееся трудовое достижение — независимо от вида уже назначенной пенсии.

Право на такую доплату по Закону Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной» имеют семь категорий граждан. Среди них — Герои Украины, кавалеры ордена Героев Небесной Сотни, лица с четырьмя и более орденами Украины и почетным званием «народный»; ветераны войны, награжденные орденом за личное мужество; выдающиеся спортсмены — победители Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионы и рекордсмены мира и Европы.

Надбавку также начисляют космонавтам, совершившим полет в космос, и членам летно-испытательных экипажей; лицам с почетным званием «заслуженный», государственной премией или одним из орденов Украины; матерям, родившим пять и более детей и воспитавшим их до шестилетнего возраста; а также борцам за независимость Украины в XX веке и реабилитированным жертвам репрессий.

Какой размер надбавки в 2026 году

Размер доплаты привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность, — в 2026 году это 2595 гривен. Наибольшая надбавка составляет 40%, то есть 1038 гривен: ее получают Герои Украины, кавалеры ордена Героев Небесной Сотни и матери десятерых и более детей. Матерям девяти детей установлено 39% — 1012,05 гривни, а лицам с четырьмя и более орденами Украины и матерям восьми детей — 38%.

С 1 января 2026 года Пенсионный фонд пересчитал такие выплаты автоматически, поэтому подавать заявления тем, кто уже получает надбавку, не нужно.

Как оформить доплату

Тем, кто только приобрел право на надбавку, стоит обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда по месту жительства. К заявлению прилагают документы, подтверждающие статус или награды, — после их проверки доплату назначат.

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