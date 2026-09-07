Як швидко прочистити злив у раковині без дорогої побутової хімії — відповідь проста: знадобиться лише звичайна кухонна сіль та окріп. Жир, залишки їжі та мийні засоби поступово осідають на стінках труб і з часом утворюють товстий шар нальоту, що провокує неприємний запах і повільний стік води.

Забиті жиром кухонні зливи — це проблема, з якою стикається майже кожен. Жир, залишки їжі та засоби для миття посуду поступово осідають на стінках труб, а з часом утворюють товстий шар нальоту, який сповільнює стік води та викликає неприємний запах. Простий спосіб прочистити злив без дорогих хімічних засобів розповіла «королева чистоти» Лінсі Кромбі, відома порадами у програмі ITV This Morning.

За словами експертки, впоратися із засміченням допоможе звичайна кухонна сіль. Вона добре поглинає жир і рідину, має легкі антибактеріальні властивості та може стати натуральним очищувачем для раковини.

Як прочистити злив сіллю

Спосіб максимально простий: потрібно засипати щедру порцію солі прямо у злив раковини, а потім залити її окропом. Такий прийом допомагає розм'якшити та змити жирові нашарування, повертаючи трубам нормальну прохідність.

«Сіль згодиться не лише для готування. Вона чудово видаляє стійкі плями, поглинає рідини й навіть підходить для дезінфекції кухонних губок чи дощок», — підкреслила експертка.

Як почистити раковину содою та оцтом

Ще один дієвий спосіб — використати харчову соду та білий оцет. Коли вони змішуються, утворюється шипуча реакція, яка послаблює забруднення. Лінсі Кромбі радить вилити півсклянки харчової соди в раковину, потім півсклянки оцту, а далі — цілу склянку засобу для миття посуду. Суміш варто залишити на 15 хвилин, після чого злити гарячу воду у злив.

Знаючи, як швидко почистити злив у раковині за допомогою солі чи соди з оцтом, можна обійтися без дорогих хімічних засобів і виклику сантехніка.

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