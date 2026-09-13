Денежная помощь в Днепропетровской области от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) предназначена уязвимым категориям населения — в Никополе проходит дополнительная регистрация, размер выплаты составляет 1800 гривен ежемесячно в течение шести месяцев.

Денежная помощь в Днепропетровской области от Всемирной продовольственной программы ООН охватывает новых получателей: в Никополе с 7 по 18 сентября 2026 года включительно проходит дополнительная регистрация на выплату от WFP для людей уязвимых категорий.

Размер помощи составляет 1800 гривен на человека ежемесячно в течение шести месяцев и не зависит от того, получает ли человек государственные выплаты. Регистрация действует исключительно для тех, кто раньше ее не проходил: тем, кто уже регистрировался и получает деньги, приходить на пункты не нужно — выплату продлят автоматически.

Порядок подачи заявки и выплат, сообщается на официальной Фейсбук-странице Никопольской громады, устроен так, что успешная регистрация не гарантирует получение помощи: окончательное решение принимает фонд, учитывая соответствие критериям и наличие финансирования.

Кто может получить денежную помощь

На выплату могут претендовать такие категории домохозяйств:

люди в возрасте 60+ и дети с инвалидностью (справка об инвалидности 1, 2, 3 группы);

одинокие родители (документ о статусе);

малообеспеченные семьи (документ о социальной помощи);

лица в состоянии безработицы (справка о статусе безработного);

домохозяйства на учете в территориальном центре социальных услуг;

домохозяйства, состоящие только из лиц пожилого возраста 60+;

многодетные семьи — трое и более детей до 18 или до 23 лет при дневной форме обучения.

Пункты регистрации работают ежедневно с 08:00 до 15:00 без перерывов и выходных по таким адресам: клуб «Славутич», КЗ «НКДЦ», лицеи №19 и №26, гимназии №6, 9, 15, 18, 20, 23, 24, 25.

Какие документы нужны

С собой следует иметь документы всех членов домохозяйства: ИНН и документ, удостоверяющий личность, документы о категории уязвимости, контактный номер телефона главы домохозяйства, а также банковские реквизиты IBAN главы домохозяйства.

Как получить выплату

Для людей с ограниченной мобильностью предусмотрена возможность получения средств через Western Union или Укрпочту. О включении в список получателей сообщат СМС от UN WFP на номер главы домохозяйства. За один период можно получить только один вид денежной помощи — от ВПП или другой гуманитарной организации. Контакты для справок (ежедневно 08:00–18:00): Фонд ВПП — 0 800 600 122, БО БФ «СпівДія» — 044 333 97 68.

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