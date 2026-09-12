Графики отключения света в Кировоградской области с 13 по 15 сентября обнародовало «Кировоградоблэнерго». Из-за плановых технических работ часть улиц Кропивницкого ежедневно будет оставаться без электричества — преимущественно с 08:00 до 17:00.

Графики отключения света на Кировоградщине продолжают действовать — в Кропивницком с 13 по 15 сентября из-за плановых работ энергетики ежедневно будут временно отключать электричество.

Без напряжения останутся жилые дома и частный сектор в разных частях города. Как сообщает «Кировоградоблэнерго», работы по техническому обслуживанию сетей будут проводить в светлое время суток — преимущественно с 08:00 до 17:00.

13 сентября: первые отключения

В субботу, 13 сентября, света не будет на ул. Бобринецкий шлях (58/49, 60/32), пер. Санаторный (14/2-53А), ул. Николая Михновского 93, ул. Светланы Барабаш (20-47), ул. Дорогого Семёна (13-28), а также на пер. Гурбенский (2-5), пер. Санаторный 1-й, 2-й, 3-й, пер. Лунёвский 11, пер. Профилакторный (9, 11) и на ул. Гурбенской (1/14-35) и Садовой (90К-143).

14 сентября: наибольший объём работ

В воскресенье список адресов самый большой. С 08:00 до 17:00 отключат, в частности, ул. Бобринецкий шлях (58/49, 60/32), ул. Владимира Антоновича (15-50а), пер. Саксаганского (1-88), ул. Симона Петлюры (1-92/2), ул. Юрия Бутусова (24, 28, 81), ул. Сергея Гришина 47, пер. Кропивницкого (2-54), ул. Ивана Олинского (29-83), ул. Лавандовую 27а, пер. Косокутный, Славный, Гулого-Гуленко, Дмитрия Донцова и ул. Габдрахманова (65, 69).

Дополнительно 14 сентября с 09:00 до 13:00 без света будут ул. Бобринецкий шлях 101а, ул. Линия 10-я (1, 60, 62, 64) и ул. Большая Перспективная 48; а с 12:00 до 17:00 — ул. Казацкая (10-68), пер. Куренной (31А-37) и пер. Сергея Котового (1-9).

15 сентября: последний день работ

В понедельник, 15 сентября, основной список отключений с 08:00 до 17:00 повторит воскресный: без света будут те же дома на улицах Владимира Антоновича, Саксаганского, Симона Петлюры, Юрия Бутусова и Габдрахманова.

Отдельно 15 сентября с 09:00 до 13:00 света не будет на ул. Павла Сницара 40 и ул. Авиационной 70/38; с 09:00 до 17:00 — на ул. Казацкой (1-38), пер. Казацком (7-38В) и пер. Куренном (27, 29); с 12:00 до 17:00 — на пер. Санаторный (14/2-33), пер. Гурбенский (2-5) и ул. Ивана Сирко (1-1В).

Энергетики напоминают, что время восстановления электроснабжения может смещаться, поэтому полный график отключения света в Кировоградской области с 13 по 15 сентября советуют сверять на официальном сайте компании.

Ранее Politeka сообщала, света не будет с утра до вечера: опубликованы графики отключения в Кировоградской области 11 и 12 сентября.

Также Politeka сообщала, без электричества до 9 часов в день: опубликованы графики отключения света в Кировоградской области на неделю с 7 по 13 сентября.