С 12 сентября пригородные поезда гадяцкого направления на Полтавщине курсируют по сокращенному маршруту — вместо Гадяча они следуют только до Лохвицы. Изменения ввели из соображений безопасности, сообщили в «Укрзализныце».

Графики отключения света в Полтавской области на этой неделе уже менялись из-за российских ударов по инфраструктуре. Теперь из-за ситуации с безопасностью «Укрзализныця» сократила маршруты пригородных поездов гадяцкого направления — об этом компания сообщила 12 сентября, пишет издание «ЗМІСТ».

Маршрут электричек гадяцкого направления теперь завершается в Лохвице. Пассажиров просят внимательно слушать объявления на вокзалах и станциях, поскольку время прибытия поездов ориентировочное и может меняться из-за ситуации, связанной с боевыми действиями.

Какие рейсы изменились

Оперативные изменения касаются двух пригородных поездов:

№6683 Кременчуг-Пассажирский – Лохвица (ранее следовал до Гадяча имени Сергиенко М.И.);

№6684 Лохвица – Кременчуг-Пассажирский (ранее отправлялся из Гадяча имени Сергиенко М.И.).

Что делать, если поезд остановился из-за опасности

Железнодорожники напомнили алгоритм действий в случае угрозы. Если поезд остановился из-за повышенной опасности, необходимо немедленно покинуть вагоны, отойти от путей и платформ минимум на 200 метров или пройти в ближайшее укрытие.

Узнать о том, какие поезда задерживаются, можно по данным онлайн-табло рейсов на сайте «Укрзализныци». В компании добавляют, что график может оперативно корректироваться, поэтому перед поездкой стоит проверять актуальный статус рейса.

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