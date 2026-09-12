Графики отключения света в Полтавской области на этой неделе уже менялись из-за российских ударов по инфраструктуре. Теперь из-за ситуации с безопасностью «Укрзализныця» сократила маршруты пригородных поездов гадяцкого направления — об этом компания сообщила 12 сентября, пишет издание «ЗМІСТ».
Маршрут электричек гадяцкого направления теперь завершается в Лохвице. Пассажиров просят внимательно слушать объявления на вокзалах и станциях, поскольку время прибытия поездов ориентировочное и может меняться из-за ситуации, связанной с боевыми действиями.
Какие рейсы изменились
Оперативные изменения касаются двух пригородных поездов:
- №6683 Кременчуг-Пассажирский – Лохвица (ранее следовал до Гадяча имени Сергиенко М.И.);
- №6684 Лохвица – Кременчуг-Пассажирский (ранее отправлялся из Гадяча имени Сергиенко М.И.).
Что делать, если поезд остановился из-за опасности
Железнодорожники напомнили алгоритм действий в случае угрозы. Если поезд остановился из-за повышенной опасности, необходимо немедленно покинуть вагоны, отойти от путей и платформ минимум на 200 метров или пройти в ближайшее укрытие.
Узнать о том, какие поезда задерживаются, можно по данным онлайн-табло рейсов на сайте «Укрзализныци». В компании добавляют, что график может оперативно корректироваться, поэтому перед поездкой стоит проверять актуальный статус рейса.
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