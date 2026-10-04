После похищения следует сразу обратиться в Киевстар. Позвонить можно по номеру 466 в сети или 0800-300-466 с других операторов. Специалисты заблокируют карту, которой пользовались на потерянном устройстве.
Не стоит забывать и о защите информации. Владельцам Android доступно удаленное управление через Find My Device от Google. На iPhone для этого используется сервис Find My iPhone в iCloud. Так можно заблокировать гаджет и снизить риск доступа посторонних к личным данным.
Как восстановить Киевстар, если украли телефон? Для этого необходимо обратиться в магазин оператора. Восстановление доступно, если после закрытия номера прошло не более 90 дней.
Если этот срок уже истек, возобновление возможно. Но есть условие: номер не должен быть передан другому клиенту.
Отдельная ситуация возникает с номерами, перенесенными в Киевстар от другого мобильного оператора. После аннулирования такого номера вернуть его через Киевстар не получится. Он возвращается к предыдущему оператору в течение 24 часов.
Есть и другой способ решить проблему. Если абонент потерял телефон или повредил SIM-карту, не обязательно ждать визита в магазин. Можно приобрести новый стартовый пакет Киевстар и перенести на него предыдущий номер.
То есть после кражи главное – сначала заблокировать SIM-карту, затем позаботиться о защите устройства и восстановлении доступа к номеру.
Ранее Politeka сообщала, что Киевстар закрывает выгодное предложение для абонентов с 29 сентября .
Как сообщала Politeka, номер «Киевстар» перестал работать - что делать абоненту .