Как позвонить оператору Киевстар: пошаговая инструкция для абонентов.

Дозвониться оператору Киевстар можно через короткий номер 466.

Чтобы выйти на консультанта, сначала наберите 466. После подключения откроется голосовое меню. Далее следует выполнить несколько простых действий.

Нажмите 2 , чтобы перейти к главному меню. Затем выберите 1 для получения информации о своем номере. После этого нажмите 9 для перехода в раздел поддержки.

На следующем этапе необходимо выбрать 4 . После этого система переведет звонок на специалиста. Остается дождаться ответа.

Разговор через этот канал не тарифицируется. Продолжительность общения также не имеет установленного лимита.

Есть и другие варианты получить помощь. К примеру, можно воспользоваться онлайн-чатом на официальном сайте мобильного бренда.

Для этого откройте веб-страницу и найдите в правом нижнем углу окно помощника. Напишите свой вопрос и оставьте просьбу об обратном вызове. После обработки обращения консультант сможет связаться с вами.

Еще один вариант – горячая линия для звонков с городских телефонов. Номер 0 800 300 460 бесплатный.

Можно воспользоваться онлайн-чатом на сайте Киевстар или в мессенджерах Viber или Telegram, вам проконсультирует робот по имени Зоряна.

Так что абонентам доступно сразу несколько каналов поддержки: короткий номер, городская линия, сайт и мессенджеры. Если телефон занят или ждать ответа неудобно, можно выбрать онлайн-обращение.