Дозвониться оператору Киевстар можно через короткий номер 466.
Чтобы выйти на консультанта, сначала наберите 466. После подключения откроется голосовое меню. Далее следует выполнить несколько простых действий.
Нажмите 2 , чтобы перейти к главному меню. Затем выберите 1 для получения информации о своем номере. После этого нажмите 9 для перехода в раздел поддержки.
На следующем этапе необходимо выбрать 4 . После этого система переведет звонок на специалиста. Остается дождаться ответа.
Разговор через этот канал не тарифицируется. Продолжительность общения также не имеет установленного лимита.
Есть и другие варианты получить помощь. К примеру, можно воспользоваться онлайн-чатом на официальном сайте мобильного бренда.
Для этого откройте веб-страницу и найдите в правом нижнем углу окно помощника. Напишите свой вопрос и оставьте просьбу об обратном вызове. После обработки обращения консультант сможет связаться с вами.
Еще один вариант – горячая линия для звонков с городских телефонов. Номер 0 800 300 460 бесплатный.
Можно воспользоваться онлайн-чатом на сайте Киевстар или в мессенджерах Viber или Telegram, вам проконсультирует робот по имени Зоряна.
Так что абонентам доступно сразу несколько каналов поддержки: короткий номер, городская линия, сайт и мессенджеры. Если телефон занят или ждать ответа неудобно, можно выбрать онлайн-обращение.