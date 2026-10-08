Як додзвонитися до оператора Київстар: покрокова інструкція для абонентів.

Додзвонитися до оператора Київстар можна через короткий номер 466.

Щоб вийти на консультанта, спершу наберіть 466. Після з’єднання відкриється голосове меню. Далі потрібно виконати кілька простих дій.

Спочатку натисніть 2, щоб перейти до головного меню. Потім оберіть 1 для інформації щодо свого номера. Після цього натисніть 9, щоб перейти до розділу підтримки.

На наступному етапі потрібно вибрати 4. Після цього система переведе дзвінок на фахівця. Залишається дочекатися відповіді.

Розмова через цей канал не тарифікується. Тривалість спілкування також не має встановленого ліміту.

Є й інші варіанти отримати допомогу. Наприклад, можна скористатися онлайн-чатом на офіційному сайті мобільного бренду.

Для цього відкрийте вебсторінку та знайдіть у правому нижньому кутку вікно помічника. Напишіть своє запитання й залиште прохання про зворотний дзвінок. Після обробки звернення консультант зможе зв’язатися з вами.

Ще один варіант — гаряча лінія для дзвінків із міських телефонів. Номер 0 800 300 460 є безкоштовним.

Можна скористатися онлайн-чатом на сайті Київстар або в месенджерах Viber або Telegram, вам проконсультує робот на ім'я Зоряна.

Тож абонентам доступно одразу кілька каналів підтримки: короткий номер, міська лінія, сайт і месенджери. Якщо телефонний спосіб зайнятий або чекати відповіді незручно, можна обрати онлайн-звернення.