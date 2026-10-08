Графики отключения света в Черкасской области на 9 октября предполагают плановые перерывы в электроснабжении.

Графики отключения света в Черкасской области на 9 октября охватывают Черкассы, Смелое и ряд жилых адресов, сообщает Черкассыоблэнерго .

В Черкассах основной период ограничений продлится с 09:00 до 17:00 . В список попали Пастеровская, Пилипенко, О. Маломужа, Припортова и переулок В. Полонского.

На Пастеровской указаны дома 104/1, 104/2, 106, 108 . На Пилипенко – 8, 10, 12 . На О. Маломужа — адреса от 2 до 38 , в том числе 10/1, 10/2, 12/2, 14/1, 18/2 и 38/2. Также в списке переулки Г. Дидик и М. Приймаченко.

Для части потребителей Черкасс завершение запланировано ранее — в 16:00 . Это касается домов на Припортовой, в частности, 22, 22А, 22/1 и вариантов адресов с дополнительными обозначениями.

Графики отключения света в Черкасской области также касаются Смелы. Там работы запланированы с 08:00 до 17:00 .

В городе в список вошли районы и улицы Л. Похилевича, М. Вербицкого, Трипольская, 1-го Декабря, О. Гончара, Одесская, И. Поддубного, Независимости, Механическая, Северная, Уманская, Л. Украинки и Горная.

Отдельно указаны П. Загребельного, О. Вишни, Н. Курченко, Нечуя-Левицкого, Кольцова, Юрова, О. Ольжича, Осавула В. Бурки, Ирпенска и Славянская. Также в списке есть переулки Трипольский, Механический, Перекопский, Уманский, Горный, Кольцова, Л. Украинки, П. Загребельного, П. Чубинского и Юров.

Жителям следует учесть, что указанные часы являются плановыми . Фактическое время может зависеть от хода работ.