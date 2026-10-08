Графіки відключення світла у Черкаській області на 9 жовтня передбачають планові перерви в електропостачанні.

Графіки відключення світла у Черкаській області на 9 жовтня охоплюють Черкаси, Смілу та низку житлових адрес, повідомляє Черкасиобленерго.

У Черкасах основний період обмежень триватиме з 09:00 до 17:00. До переліку потрапили Пастерівська, Пилипенка, О. Маломужа, Припортова та провулок В. Полонського.

На Пастерівській зазначені будинки 104/1, 104/2, 106, 108. На Пилипенка — 8, 10, 12. На О. Маломужа — адреси від 2 до 38, зокрема 10/1, 10/2, 12/2, 14/1, 18/2 та 38/2. Також у списку провулки Г. Дидик і М. Приймаченко.

Для частини споживачів Черкас завершення заплановане раніше — о 16:00. Це стосується будинків на Припортовій, зокрема 22, 22А, 22/1 та варіантів адрес із додатковими позначеннями.

Графіки відключення світла у Черкаській області на 9 жовтня також стосуються Сміли. Там роботи заплановані з 08:00 до 17:00.

У місті до переліку увійшли райони та вулиці Л. Похилевича, М. Вербицького, Трипільська, 1-го Грудня, О. Гончара, Одеська, І. Піддубного, Незалежності, Механічна, Північна, Уманська, Л. Українки та Гірська.

Окремо зазначені П. Загребельного, О. Вишні, Н. Курченко, Нечуя-Левицького, Кольцова, Юрова, О. Ольжича, Осавула В. Бурки, Ірпінська та Слов'янська. Також у списку є провулки Трипільський, Механічний, Перекопський, Уманський, Гірський, Кольцова, Л. Українки, П. Загребельного, П. Чубинського та Юровий.

Мешканцям варто врахувати, що зазначені години є плановими. Фактичний час може залежати від перебігу робіт.