Денежная помощь в Винницкой области доступна отдельным категориям внутренне перемещенных лиц и других уязвимых граждан в рамках программы УВКБ ООН.

Денежная помощь в Винницкой области предусматривает разные суммы в зависимости от жизненных обстоятельств, места жительства и потребностей семьи.

В апреле 2026 года организация перешла к новому подходу – денежной помощи по приоритетам. Теперь при отборе учитывают не только статус человека, но и уровень его уязвимости и способность самостоятельно обеспечивать базовые потребности.

Какие суммы можно получить

Размер выплат зависит от конкретной ситуации:

12 300 грн на человека — для эвакуированных из опасных районов, отвечающих критериям программы. Обычно регистрацию следует пройти в течение 45 дней после выезда.

12 300 грн на человека — для домохозяйств, которые пострадали от обстрелов и получили значительные дополнительные расходы или потеряли доходы.

10 800 грн на человека - для уязвимых жителей прифронтовых территорий в пределах соответствующего направления. Эта категория пока не приоритетна.

2 000 грн. в месяц для взрослого и 3 000 грн. для ребенка или человека с инвалидностью — для отдельных наиболее уязвимых переселенцев по направлению.

10 800 грн в целом — для некоторых беженцев и ВПЛ, которые вернулись к постоянному месту жительства и отвечают критериям программы.

Как подать заявку

Денежная помощь в Винницкой области предусматривает проверку соответствия установленным требованиям. Для этого необходимо пройти собеседование с партнерами УВКБ ООН в регистрационном центре. Также для соответствующих категорий доступна предварительная онлайн-запись.

Во время обращения следует подготовить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, налоговый номер, гривневый банковский счет в формате IBAN и справку ВПЛ, если она есть. При необходимости могут потребоваться свидетельства о рождении детей, документы о попечительстве или медицинские подтверждения.

Важно: сама регистрация не гарантирует выплату. Решения принимаются после оценки потребностей и проверки критериев соответствующей программы.

Проверить актуальные условия, адреса центров и порядок записи можно на официальном сайте УВКБ ООН в Украине .