Графики отключения света в Запорожье на 15 октября охватывают адреса, где работы продлятся с 09:00 до 17:00, сообщает Запорожьеоблэнерго.
По обнародованным данным, предусмотрены два вида работ: плановый и срочный ремонт. Оба запланированы на четверг, 15 октября 2026 года.
Где будет продолжаться плановый ремонт
Из-за планового обслуживания электрооборудования электроснабжение временно ограничат по следующим адресам:
- Бульвар Отечественный: 2, 4/1, 4/2, 6.
- Аэродромно: 1, 2, 7, 9, 15–21, 20; Академика Александрова: 3, 5 (подъезды 1-5); Академика Климова: 1, 2, 2а.
- Ангарна: 1-13, 10а; Андрея Лободы: 20–22; Балка Поповка: 28-40, 44, 46, 46/4, 47-87, 91-107, 109, 111, 50, 50а, 52, 56-68, 74-78.
- Ботаническая: 1-11, 15, 2-14; Бочарова: 12, 12а, 14, 14а, 14б, 14г, 14д, 16, 16а, 16б, 18, 18а; Вагонно: 77, 77а, 78, 80, 82-85.
- Васильева: 70, 71, 71/1; Василия Стефаника: 1-15, 2-12, 14; Вокзальная: 30-36, 31-35.
- Хозяйственная: 39–46; Гуляйпольская: 4; Дирижабельная: 2-8; Дмитрия Апухтина: 6, 8, 11; Экскаваторная: 9.
- Энергодарская: 52, 54, 91, 93; Ермака: 23, 25, 26, 28; Калиброво: 8, 8а, 10, 13, 13а; Каштанова: 1-21, 2, 2а, 6-22.
- Космическая: 37-43, 45, 47-53, 55, 57, 59-73; Круговая: 70-84 (парни), 78/1, 88, 107, 111.
- Окружная: 1-11; Оранжерейная: 1–19, 2, 2а, 4–18; Рустави: 1а, 1б, 3, 5, 5 (подъезды 1-6).
- Сенная: 1, 3, 9-15; Столярная: 64-68, 72-82, 65/2, 67-79; Таврическая: 47, 49, 51, 54-60.
- Теплостроительная: 20-22, 28, 30; Троллейбусно: 1, 1а; Украинский: 5, 5а, 31, 33, 35 (указаны подъезды 1-9).
- Пищевая: 8, 15, 17; Цитрусовая: 16, 18, 20, 19-71, 22-54; Шевченко: 291-311, 313, 315, 317-371, 332-410.
- Школьно: 4а; Штабно: 7а, 9, 12, 13; Юрия Баранника: 14/2, 16, 18, 22-28, 23а, 25-39.
- Проспект Моторостроителей: 1, 3, 3а; переулок Пешеходный: 1, 3, 4–12; переулок Шевченковский: 1-17, 2-20; Южное шоссе: 62а, 64, 66, 68, 68а, 72а, 74, 74б, 78, 78а.
Где запланирован срочный ремонт
Графики отключения света в Запорожье также охватывают дома, где будут проводить срочные работы с электрооборудованием.
В список вошли:
- Аптечная: 48-66, 51-59.
- Буковинская: 2, 5а, 6, 8 (подъезды 1-2), 10 и 12 (подъезды 1-3).
- Евгения Адамцевича: 252, 254, 363, 365.
- Измаильская: 43, 45-65, 70, 70/15, 72-88.
- Марии Заньковецкой: 1-11, 13, 13а, 15, 15/70.
- Ольги Кобылянской: 1-11, 2-12, 2а, 3, 5 (подъезды 1-2).
- Проспект Моторостроителей: 136-158, 164-170.
Оба вида ремонта запланированы на период с 09:00 до 17:00. Жителям следует заранее зарядить телефоны и другие необходимые устройства, а также учесть возможное отсутствие электроэнергии при работе.