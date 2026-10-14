Графики отключения света в Запорожье на 15 октября предполагают обесточивание ряда домов из-за ремонта электрооборудования.

Графики отключения света в Запорожье на 15 октября охватывают адреса, где работы продлятся с 09:00 до 17:00, сообщает Запорожьеоблэнерго.

По обнародованным данным, предусмотрены два вида работ: плановый и срочный ремонт. Оба запланированы на четверг, 15 октября 2026 года.

Где будет продолжаться плановый ремонт

Из-за планового обслуживания электрооборудования электроснабжение временно ограничат по следующим адресам:

Бульвар Отечественный: 2, 4/1, 4/2, 6.

2, 4/1, 4/2, 6. Аэродромно: 1, 2, 7, 9, 15–21, 20; Академика Александрова: 3, 5 (подъезды 1-5); Академика Климова: 1, 2, 2а.

1, 2, 7, 9, 15–21, 20; 3, 5 (подъезды 1-5); 1, 2, 2а. Ангарна: 1-13, 10а; Андрея Лободы: 20–22; Балка Поповка: 28-40, 44, 46, 46/4, 47-87, 91-107, 109, 111, 50, 50а, 52, 56-68, 74-78.

1-13, 10а; 20–22; 28-40, 44, 46, 46/4, 47-87, 91-107, 109, 111, 50, 50а, 52, 56-68, 74-78. Ботаническая: 1-11, 15, 2-14; Бочарова: 12, 12а, 14, 14а, 14б, 14г, 14д, 16, 16а, 16б, 18, 18а; Вагонно: 77, 77а, 78, 80, 82-85.

1-11, 15, 2-14; 12, 12а, 14, 14а, 14б, 14г, 14д, 16, 16а, 16б, 18, 18а; 77, 77а, 78, 80, 82-85. Васильева: 70, 71, 71/1; Василия Стефаника: 1-15, 2-12, 14; Вокзальная: 30-36, 31-35.

70, 71, 71/1; 1-15, 2-12, 14; 30-36, 31-35. Хозяйственная: 39–46; Гуляйпольская: 4; Дирижабельная: 2-8; Дмитрия Апухтина: 6, 8, 11; Экскаваторная: 9.

39–46; 4; 2-8; 6, 8, 11; 9. Энергодарская: 52, 54, 91, 93; Ермака: 23, 25, 26, 28; Калиброво: 8, 8а, 10, 13, 13а; Каштанова: 1-21, 2, 2а, 6-22.

52, 54, 91, 93; 23, 25, 26, 28; 8, 8а, 10, 13, 13а; 1-21, 2, 2а, 6-22. Космическая: 37-43, 45, 47-53, 55, 57, 59-73; Круговая: 70-84 (парни), 78/1, 88, 107, 111.

37-43, 45, 47-53, 55, 57, 59-73; 70-84 (парни), 78/1, 88, 107, 111. Окружная: 1-11; Оранжерейная: 1–19, 2, 2а, 4–18; Рустави: 1а, 1б, 3, 5, 5 (подъезды 1-6).

1-11; 1–19, 2, 2а, 4–18; 1а, 1б, 3, 5, 5 (подъезды 1-6). Сенная: 1, 3, 9-15; Столярная: 64-68, 72-82, 65/2, 67-79; Таврическая: 47, 49, 51, 54-60.

1, 3, 9-15; 64-68, 72-82, 65/2, 67-79; 47, 49, 51, 54-60. Теплостроительная: 20-22, 28, 30; Троллейбусно: 1, 1а; Украинский: 5, 5а, 31, 33, 35 (указаны подъезды 1-9).

20-22, 28, 30; 1, 1а; 5, 5а, 31, 33, 35 (указаны подъезды 1-9). Пищевая: 8, 15, 17; Цитрусовая: 16, 18, 20, 19-71, 22-54; Шевченко: 291-311, 313, 315, 317-371, 332-410.

8, 15, 17; 16, 18, 20, 19-71, 22-54; 291-311, 313, 315, 317-371, 332-410. Школьно: 4а; Штабно: 7а, 9, 12, 13; Юрия Баранника: 14/2, 16, 18, 22-28, 23а, 25-39.

4а; 7а, 9, 12, 13; 14/2, 16, 18, 22-28, 23а, 25-39. Проспект Моторостроителей: 1, 3, 3а; переулок Пешеходный: 1, 3, 4–12; переулок Шевченковский: 1-17, 2-20; Южное шоссе: 62а, 64, 66, 68, 68а, 72а, 74, 74б, 78, 78а.

Где запланирован срочный ремонт

Графики отключения света в Запорожье также охватывают дома, где будут проводить срочные работы с электрооборудованием.

В список вошли:

Аптечная: 48-66, 51-59.

48-66, 51-59. Буковинская: 2, 5а, 6, 8 (подъезды 1-2), 10 и 12 (подъезды 1-3).

2, 5а, 6, 8 (подъезды 1-2), 10 и 12 (подъезды 1-3). Евгения Адамцевича: 252, 254, 363, 365.

252, 254, 363, 365. Измаильская: 43, 45-65, 70, 70/15, 72-88.

43, 45-65, 70, 70/15, 72-88. Марии Заньковецкой: 1-11, 13, 13а, 15, 15/70.

1-11, 13, 13а, 15, 15/70. Ольги Кобылянской: 1-11, 2-12, 2а, 3, 5 (подъезды 1-2).

1-11, 2-12, 2а, 3, 5 (подъезды 1-2). Проспект Моторостроителей: 136-158, 164-170.

Оба вида ремонта запланированы на период с 09:00 до 17:00. Жителям следует заранее зарядить телефоны и другие необходимые устройства, а также учесть возможное отсутствие электроэнергии при работе.