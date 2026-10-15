Графики отключения света в Одесской области на 16 октября охватывают часть Черноморска и поселок Александровка.

Графики отключения света в Одесской области на 16 октября связаны с профилактическими работами, которые будет проводить ДТЭК Одесские электросети, сообщает Черноморское городское территориальное общество .

По сообщению Черноморского городского территориального общества, цель работ — повысить надежность электроснабжения и предотвратить аварии. Для разных адресов определили время начала и завершения ограничений.

Где не будет электроэнергии в Черноморске

В городе с 08:00 до 17:00 электроснабжение планируют прекратить по следующим адресам:

ул. Победы: 35/Г;

ул. Приморская: 89/А;

ул. Промышленная: 12.

Еще один адрес попал в график с 09:00 до 17:00 – ул. Александрийская, 50А .

Какие адреса отключат в Александровке

В поселке также запланированы работы по нескольким улицам. С 08:00 до 17:00 ограничения будут касаться следующих адресов:

ул. Горбунова Дмитрия: 123, 126-134, 132А, 132Б, 136, 138, 140;

ул. Садовая: дома №1-20, а также №22, 24-30, 32, 34, 36, 36А, 38, 38А.

На улице Садовой в перечень входят также дома №11-А, 16А, 17/1, 17/2, 19А, 19Б, 26/1, 28А и 29А.

Отдельно электроэнергию планируют отключить с 09:00 до 17:00 по двум адресам: ул. Виноградная, 34 и ул. Школьно, 60 .

Когда возобновят электроснабжение

Графики отключения света в Одесской области на 16 октября предполагают завершение работ в 17:00 для всех указанных адресов. В то же время это время плановое и может измениться в зависимости от течения технического обслуживания.

Жителям следует заранее зарядить телефоны и другие необходимые устройства, а также учесть возможное отсутствие электроэнергии при планировании домашних дел.