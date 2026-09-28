Відключення світла в Одеській області знову в графіках — уже 29 вересня у місті Чорноморськ енергетики проведуть планові профілактичні роботи, тож частина вулиць на кілька годин залишиться без електропостачання.
Роботи виконуватиме ДТЕК Одеські електромережі, щоб підвищити надійність мереж і запобігти аваріям. Про це повідомляє сайт Чорноморської міської ради.
Коли та де не буде світла
Графіки відключення світла в Одеській області 29 вересня передбачають знеструмлення з 08:00 до 17:00 на чотирьох вулицях Чорноморська. Ось повний перелік адрес:
- вул. Лесі Українки — будинки 1, 21, 25;
- вул. Місячна — будинки 1, 4, 7, 8, 12, 14/16, 17;
- вул. Рибацька — будинки 4, 8, 12, 13А;
- вул. Шевченка — будинки 12, 18.
У міській раді наголошують, що відключення планове, а не аварійне: воно потрібне для профілактики й оновлення обладнання в електричних мережах громади. Після завершення робіт світло мають повернути за графіком — о 17:00.
Що варто зробити мешканцям
Щоб пережити години без електроенергії без незручностей, варто заздалегідь зарядити телефони, павербанки та ноутбуки. Чутливу до стрибків напруги техніку — холодильники, котли, комп'ютери — краще під час робіт вимкнути з розеток.
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