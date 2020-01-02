В Украине заговорили о погодном рекорде года

Погода в Украине удивит этой календарной зимой еще не раз, уверены синоптики

Сейчас, климатическая зима в Киеве так и не началась, не удивительно, уверяют специалисты, ведь прошедший год был самым теплым за все время наблюдения.

Так, по данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, все 12 месяцев прошлого года были намного теплее средней норму и в общем - 2019 стал самым теплым годом в Украине за всю историю метеонаблюдений:

«По данным наблюдений метеостанции обсерватории среднегодовая температура прошлого года в Киеве поднялась до +10,6°С, что на 2,9°С превышает климатическую норму и таким образом он оказался рекордным с 1881 года». За данами аналитиков отрасли, теплее нормы оказались все 12 месяцев года:

«Особенно отличился июнь, средняя температура которого достигла 23,6 °С и он стал самым теплым за период наблюдений. Также ни разу не было, чтобы в декабре температура воздуха в Киеве превышала +15 °С. Но в этом году, а именно 18 декабря она поднялась до +15,2°С».

Кроме того, не понятно в активе или пассиве прошлого года – целых 36 температурных рекордов:

«Больше всего в июне – 11. Холоднее всего было 9 января (-14,4 °С), а жарче всего – 13 августа (+35°С).

Кроме того, говорится еще и о влиянии прошлогодних погодних капризов уже на нынешнее погодное течение - из-за аномально теплого декабря 2019, метеорологическая зима еще не приехала в Киев в 2020-м:

«Осадков на проспекте Науки, 37 выпало 521 мм, что соответствует 80% климатической нормы. Однако распределились они очень неравномерно – свыше полторы месячные нормы в мае, а осень в столице заняла пятую строчку среди самых сухих с 1891 года».

Напомним, директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил, что климат в Украине изменился безвозвратно и о настоящей зиме стоить забыть.

По его словам, климатические изменения в Украине - это ужас.

"У нас страшное повышение температуры зимнего периода – 2,5 градуса, а это просто ужас. Страшное повышение температуры летнего периода – почти на 2 градуса", – отметил он.

Кроме того, главный синоптик страны отметил, что настоящую зиму украинцы почувствуют, но недолго.

"Зима на сто процентов не может быть холодной, потому что такие тенденции температуры просто вычеркивают все эти похолодания", – объяснил он и добавил, что если снег и выпадет, то продержится недолго.

По поводу грядущего лета синоптик заявил, что оно будет жарким.

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