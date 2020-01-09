В течение суток после падения украинского самолета, выполнявшего рейс PS752, появились противоречивые сообщения СМИ о причинах авиакатастрофы

Как пишет эксперт Владимир Кабанячий в блоге на Корреспондент, некоторые СМИ сослались на якобы технические неполадки самолета. Другие СМИ, например, независимое британское интернет-издание «The Independent», не исключает влияние «внешних факторов».

Делать однозначные выводы до завершения работы специальной международной комиссии - преждевременно. Украинские специалисты уже вылетели в Иран для участия в изучении причин трагедии.



По моему мнению, версия о технических неполадках самолета, или ошибки экипажа противоречит уже известным фактам.

Во-первых, на обнародованных видеозаписях видно, что на высоте около 3000 метров на борту самолета возник пожар, причины которого пока неизвестны. Непонятно, почему сразу после возникновения пожара на борту самолета и самого его падения на землю отсутствуют какие-либо переговоры экипажа с диспетчерской службой аэропорта Тегеран? Что случилось с экипажем после возникновения нештатной ситуации?

Даже возгорание одного двигателя не могло привести к выходу из строя ряда систем, в том числе, электрической, системы радиосвязи... К тому же, все современные самолеты оборудованы эффективной системой пожаротушения. Также есть независимая от человеческого фактора система передачи информации о состоянии самолета диспетчерам на земле.

Во-вторых, версия о технических неполадках самолета мне кажется мало вероятной. Имея многолетний опыт подготовки инженеров для компании Боинг, могу отметить, что Боинг 737-800 является одним из самых надежных в своем классе. Борт, потерпевший катастрофу, был практически новым, в июне 2016 года он совершил свой первый полет. К тому же, самолет прошел техническую проверку 6 января 2020 года.

В-третьих, версия об ошибке экипажа является еще менее обоснованной. По данным руководства МАУ, именно этот экипаж был одним из самых опытных в компании, а отсутствие его коммуникаций с диспетчерской службой аэропорта сразу после возникновения нештатной ситуации на борту больше указывает на мгновенную потерю дееспособности экипажа, вызванную пока неизвестными причинами.

В-четвертых, на опубликованных фотографиях можно видеть непонятные отверстия на фюзеляже самолета неконструктивного характера. Международной комиссии предстоит изучить происхождение этих отверстий для того, чтобы подтвердить или опровергнуть влияние внешних факторов на катастрофу самолета.

Эти и многие другие факторы, которые могли стать причиной трагедии украинского самолета, должны быть тщательно и объективно изучены профессиональной международной комиссией, которая и должна предоставить окончательные выводы. Поэтому пока любые версии, в том числе и моя, носят предварительный, субъективный характер.