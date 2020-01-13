Из-за разницы в календарных стилях, украинцы привыкли встречать Новый год два раза. В ночь с 13 на 14 января отмечают Старый Новый год. Этот обычай продолжается и в 2020 году.

Чтобы правильно встретить праздник и получить хорошие эмоции - важно знать его историю, традиции и вещи, которые нельзя делать.

История Старого Нового года

История Старого Нового года во многом схожа с историей Рождества. В 1918 году практически весь цивилизованный мир перешел на более точный григорианский календарь. Разница с устаревшим, юлианским, составила 13 дней. В связи с этим появился вопрос, какого числа ставить важные праздники. Многие страны начали отмечать Рождество Христово и Новый год почти на две недели раньше - 1 января и 25 декабря.

Но такой порядок устроил не всех. Консервативная православная церковь решила не переносить даты. В первую очередь, самого главного христианского праздника - Рождества. Украинцы, грузины, молдаване, россияне, армяне и многие другие народы до сих пор отмечают это событие 7 января. А вот с Новым годом все сложнее. Все упомянутые страны начали встречать его 1 января. А 13-14 января люди снова садятся за праздничный стол и отмечают Старый Новый год.

У православных христиан это еще и день памяти преподобной Мелании. Праздник называют также днем Меланки. Вдобавок, раньше 14 января отмечали День Святого Василия. Часть традиций перетекли в Старый Новый год. Стоит отметить, что в Украине Старый Новый год за долгое время оброс национальными особенностями и уникальными обычаями, о которых пойдет речь в этом материале.

Традиции Старого Нового года

От Васильева дня в наследство достался так называемый Щедрый вечер. Согласно верованиям, на Старый Новый год нужно накрывать максимально богатый и красивый стол. И чем щедрее будет угощение, тем лучше пройдет весь 2020 год. Вероятно, именно этот праздник породил пословицу: “Как новый год встретишь - так его и проведешь”.

Пост закончился еще на Рождество. Поэтому украинцы могут поставить на стол любые блюда. Традиция обязывает приготовить запеченную свинью. Мясо этого животного должно быть в каждом меню, ведь Святой Василий считается покровителем свиноводов. Раньше хозяйки готовили пшеничную кашу с мясом, блинчики и пироги, приглашали на ужин соседей и близких. Существовало поверье, что тот, кто накроет самый пышный стол, будет весь год удачлив.

Раньше новогоднюю елку заменял особый оберег - "дидух". Он делается в виде куклы из сена или соломы. Дидуха ставят в углу, чтобы тот отгонял злых духов. Некоторые придерживаются традиции и сейчас.

Еще одна традиция, которая сохранилась в Украине с далеких времен - готовить вареники с сюрпризами. Вместе с обычной начинкой в тесто можно “упаковать” небольшие предметы. Они будут символизировать сферу, в которой человека ждет удача. К примеру, монета пророчит денежное благополучие, что-то сладкое - большую любовь, фасоль или горох - рождение ребенка, перчинка - острые ощущения. Главное, чтобы гости кушали аккуратно и вовремя заметили символический подарок.

Как и в любой другой праздник, в Старый Новый год принято желать близким всяческих благ. Поздравления можно преподнести в форме открытки, подарка, устно: в стихах, прозе или тосте. Прикольные пожелания особенно ценны, ведь отмечать лучше в теплой и веселой атмосфере.

13 января в Украине с древних времен проводят обряд сватанья. В этот день молодой человек, который ранее получил отказ (“гарбуза”), получал еще один шанс и имел право посвататься к той же девушке. Приметы гласят, что если пара договориться сыграть свадьбу именно на Старый Новый год - то семейная жизнь будет счатливой.

Девушки же издавна ждут праздника, ради Святочного гадания. В ночь на 13-е января проводят обряды, чтобы узнать суженого. Существует много способов. В конце-концов, для многих гадание - просто приятный досуг.

После окончания Старого Нового года принято убирать украшения и выносить новогоднюю елку. Этот день завершает цикл праздников. А традиция помогает украинцам побороть праздную лень и вернуться к работе.

Щедрование и посевание на Старый Новый год

От дня Меланки украинцы сохранили щедрование и поздравления земляков вместе с козой вечером 13 января. Это во многом выглядит, как коляда на Рождество. По традиции, группа людей наряжается в костюмы и отправляется по домам знакомых и даже чужих людей, чтобы исполнять “щедривки” или “щедровки” (почти то же, что и колядки).

Шедровка обычно сопровождается сценкой. В ролях: преподобная Мелания (должен играть парень), дед Василий, коза, символизирующая луну. Кроме того, в представлении могут участвовать цыгане или другие яркие персонажи. Никто не запрещает вносить коррективы в сценарий, но традиционный сюжет таков: баба Меланка ругается с Василием, доит козу.

А ранним утром 14 января мальчики и юноши “посевают”. Они ходят к родственникам, крестным и соседям, рассыпают по комнатам дома зерно и говорят поздравления. “Посевалки” часто пишут в стихах. Принято желать хорошего урожая, здоровья, финансового благополучия, порядка в хозяйстве. За это хозяева угощают посевальников, дарят небольшие подарки или деньги (хотя последнее часто не одобряется).

Нужно заранее определиться, чем “засевать”, и подготовить приличный запас. Будет обидно, если зерно закончится в первом же доме. Традиции не заставляют парней использовать семена конкретных зерновых. Это может быть пшеница, ячмень, овес и даже рис. Носить зерно нужно в мешках или больших варежках. Независимо от выбора, “контейнеров” должно быть два. В одном - семена, которыми засевают, а другой - для угощений. При этом нельзя посевать голыми руками.

Приметы на Старый Новый год, чего нельзя делать

В Украине на праздники часто предсказывали погоду. Согласно поверьям, южный ветер 13 января сулит теплый и мягкий год. Западный - будет вдоволь рыбы и молока. А безоблачное ночное небо указывает на богатый урожай ягод.

Есть примета, что если человек из многодетной семьи входит в дом первым - до конца года хозяев ждет благополучие. Поэтому его делают почетным гостем.

В Старый Новый год запрещено:

Убирать зерно после “засевания” до захода солнца, а не то все пожелания пойдут насмарку.

Брать и давать денег в долг, иначе застрянешь в долговой яме на целый год.

Праздновать только с женщинами, это грозит несчастьем и одиночеством.

Впускать женщину в дом первой, иначе хозяев настигнет большая беда.

Решать денежные вопросы - любые действия в этой сфере могут обернуться катастрофой.

Убирать или выносить мусор - вместе с ним из дома может сбежать счастье.

Ставить на стол блюда из птицы или рыбы - это мало распространенное поверье. Но поговаривают, что после такого угощения удача “улетает” или “уплывает” из дома.

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